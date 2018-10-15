پیگیری تقاضای تامین منابع مالی طرح قطار شهری اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کتانباف عصر امروز در پنجاه و دومین جلسه علنی شورای شهر اهواز در پاسخ به سئوال های مطرح شده از سوی یکی از اعضا شورا در خصوص عملکرد شهرداری اظهار کرد: یکی از دغدغه های اصلی از ابتدای شروع به کار به نتیجه رساندن پروژه قطار شهری بود زیرا این پروژه یکی از آرزوهای شهروندان است.

وی با بیان اینکه مقرر بود اعتبارات طرح قطار شهری اهواز ان از طریق فاینانس خارجی تامین شود، افزود: یکی از دلایل مهم عدم تحقق فاینانس مساله عدم پذیرش ضمانت های شهرداری بوده که با پیگیری های به عمل آمده با مصوبه هیئت وزیران مرتفع شد.

کتانباف تصریح کرد: از مهمترین مواردی که طرح قطار شهری اهواز را با چالش مواجه کرده است بحث اختلاف با پیمانکار از سال‌های گذشته است که جلسات متعددی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و استانداری خوزستان تشکیل شده است؛ طبق آخرین تصمیمات مقرر شد اختلاف از طریق شورای عالی فنی کشور پیگیری شود.

شهردار اهواز بیان کرد: برای اتمام این پروژه بدون ناوگان حدود ۷۶۰ میلیون دلار مورد نیاز است که تامین این مبلغ بدون توجه به منابع محدود شهرداری اهواز و دولت و مشکلات عدیده شهر در حوزه های مختلف، نیازمند پیگیری مستمر و بهره مندی از تمام ظرفیت های استانی و کشوری دارد؛ بنابراین برای تحقق فاز نخست این پروژه اقداماتی انجام شده است.

کتانباف افزود: تامین تجهیزات و تعمیرات اساسی دستگاه TMB کارون و اجرای یک کیلومتر تونل در یکی از حساس‌ترین مناطق شهر اهواز یعنی ایستگاه راه آهن، با عبور از ساختمان های مهم راه آهن اهواز بدون کوچکترین مشکلات فنی و ایمنی از ایستگاه میدان ساعت تا پارک حجاب، اجرای حدود 2.7 کیلومتر ریل گذاری فاز اول طرح از ایستگاه فرودگاه تا ایستگاه نفت برخی از اقدامات در این زمینه است.

کتانباف افزود: همچنین برای تامین اعتبار مالی از منابع دولت طی مکاتبات و جلسات متعدد با مقامات عالی کشور از جمله رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور و همچنین هماهنگی بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از طرح قطار شهری اهواز تقاضای تامین منابع مالی طرح قطار شهری متناسب با برنامه زمانی زمانبندی شده در حال پیگیری است.

خرید ۵۲ دستگاه اتوبوس جدید

کتانباف در پاسخ به سئوال مطرح شده در خصوص نابسامانی وضعیت حمل و نقل شهری در اهواز، عدم اجرای پروژه های ترافیکی، نامشخص بودن طرح جامع حمل و نقل درون شهری، عدم نظارت بر برنامه ریزی طرح کنترل ترافیک شهری، تعطیلی و رها شدن پروژه های قبلی گفت: شهر اهواز دارای طرح جامع حمل و نقل است که در سال ۸۶ به تصویب شورای عالی ترافیک کشور رسیده است که کلیه پروژه های ترافیکی در راستای تحقق طرح جامع است.

وی ادامه داد: از زمان فعالیت در شهرداری اهواز با توجه به تنگناهای مالی موجود اقداماتی انجام شده است که خرید ۵۲ دستگاه اتوبوس های جدید، خرید ۹ دستگاه مینی بوس، بازسازی ۲۳ دستگاه اتوبوس و پیگیری اجرای کامل توافق نامه تجهیزات ناوگان تاکسیرانی به ۱۱۷ دستگاه تاکسی اروندی برخی از این اقدامات هستند.

شهردار اهواز بیان کرد: اتمام سطح اصلی تقاطع چند سطحی میدان شهید بندر، اتمام پروژه مسیر ارتباطی کوی رمضان به تقاطع ولایت که آماده افتتاح در آبان ماه است، اتمام پروژه تقاطع ولایت تسریع در پروژه تقاطع جانباز واقع در جنب شهرک زردشت و شروع پروژه ساحلی منطقه یک برخی دیگر از اقدامات انجام شده از سوی شهرداری اهواز هستند.

کتانباف در پاسخ به عدم موفقیت در جذب بودجه‌های دولتی و کسب درآمد از صنایع و شرکت های دولتی و خصوصی بزرگ و ناتوانی یا کم توانی در تعریف منابع مالی پایدار و تثبیت درآمد لازم شهرداری اهواز، گفت: در طول مدت آغاز فعالیت با همه دستگاه‌ های اجرایی از جمله استاندار خوزستان و سازمان برنامه و بودجه و شرکت ها برای دریافت اعتبارات و مطالبات اقدامات خوبی انجام شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته با توجه به مشکلات منابع مالی دولت حدود هفت میلیارد تومان تخصیص شده و امسال نیز تاکنون حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار ابلاغ شده که در حال انجام مراحل جذب اعتبار هستیم که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

علت عمده تحصن های کارگری

کتانباف در پاسخ به علت مسدود شدن مداوم حساب های شهرداری در چند ماه گذشته توسط مراجع قضایی و راهکار برون رفت از این مشکلات تصریح کرد: علت مسدود شدن حساب های شهرداری ناشی از اجرائیه های صادره توسط دستگاه قضایی است که عمدتاً موضوع تملکی سال های گذشته توسط شهرداری برای اجرای طرح‌های شهری است و رای های این پرونده ها در سال های گذشته صادر و با توجه به محدودیت های مالی شهرداری در آن بازه زمانی با توجه به قانون منع توقیف اجرائیه ها به سال‌های بعد به تعویق افتاده و سررسید آن در زمان تصدی من به پایان رسیده است.

کتانباف در پاسخ به اقدامات انجام شده در خصوص اعتصابات و تحصن مکرر کارگری و عدم پاسخگویی اصولی و رفع مشکلات کارگران، گفت: این موضوع ناشی از مشکلات کمبود منابع مالی شهرداری است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور این مشکلات ایجاد شده است.

وی افزود: بخش عمده ای از این تأخیر جبران شده که در حال حاضر به طور متوسط یک ماه حقوق کارگران عقب افتاده است که در حال پیگیری جبران آن هستیم. همچنین در ابتدای شروع از طرف قراردادهای خدمات شهری منعقد نشده بود که با همکاری ی صورت گرفته کلیه قراردادها رفع اشکال و مراحل قانونی انعقاد شده است.

کتانباف در خصوص استعفای مکرر خود عنوان کرد: با آگاهی از شرایط ثبت اقتصادی کشور در این برهه زمانی و مسائل خاص شهر اهواز از زمان فعالیت به عنوان شهردار اهواز برای خدمت بهتر و خور شان مردم اهواز تلاش کرده ام. در طول مسئولیت در هیچ مقطعی زمانی وقفه ای در انجام امورات کاری و تلاش و پیگیری مسائل شهری با همه ناملایمات و سختی ها ایجاد نشده است و تلاشم برای بهبود بالا بردن کیفیت زندگی مردم اهواز بیشتر گذشته است.