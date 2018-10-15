به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر فلسفی عصر امروز در پنجاه و دومین جلسه شورای شهر اهواز اظهار کرد: مبارزه با فساد قطعا نیازمند برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت است و نباید انتظار داشته باشیم این کار در مدت کوتاه صورت گیرد.

فلسفی گفت: اگر در ارتباطات بین اعضای شورای شهر اخلافاتی وجود داشته باشد به نفع شهردار و مردم نیست. اگر قرار باشد به مسائل جناحی و گروهی ورود شود کار به جایی نخواهد رسید.

وی بیان کرد: شهر اهواز از بی نظمی و بی قانونی رنج می برد و مردم از وضعیت وجود بازارهای بی قاعده، سد معبرها و همچنین آسفالت خیابان ها گله مند هستند.

عضو شورای شهر اهواز با بیان اینکه اگر شرکت آب و فاضلاب یا مخابرات برای تعمیرات تخصصی خود مکانی را حفر می کنند باید آن محل را هم ترمیم کنند، اظهار کرد: با توجه به وضعیت سخت اقتصادی ما نمی توانیم خرابی های سازمان های دیگر را جبران کنیم، متاسفانه تا به این زمان هیچ نظارتی بر این سازمان ها نشده، دستگاه های نظارتی باید به این مشکل ورود کنند.

فلسفی افزود: قیمت قیر با افزایش مواجه شده است و ‌فشارهای شورا برای ساماندهی در این خصوص بی حاصل بوده، این جزو وظایف شورای شهر نیست، باید دولت و وزارت کشور به این مهم ورود کنند و نرخی را در نظر بگیرند.

وی در خصوص طرح سئوال از شهردار اهواز گفت: هر کاری باید در چارچوب قوانین باشد و طرح سئوال حق قانونی شورای شهر است اما باید روال طرح سئوال باید رعایت شده و ابتدا به صورت تذکر از سوی رئیس شورا به شهردار ابلاغ شود. پس از ابلاغ تذکر اگر عملکرد شهردار قانع کننده نبود، طرح سئوال مطرح می شود و در صورت قانع کننده نبودن پاسخ به سئوال‌ها، مرحله استیضاح اجرا می شود.