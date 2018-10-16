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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۹:۵۴

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تصادف در زنجان دوفوتی برجا گذاشت

تصادف در زنجان دوفوتی برجا گذاشت

زنجان- رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: تصادف در جاده های استان زنجان دو کشته و دو مصدوم برجا گذاشت.

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خروج یک دستگاه خودرو پژو پارس از محور، در محور زنجان به دندی یک کشته برجا گذاشت. علت اصلی این تصادف توجه نکردن به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی بوده است. 

وی اظهار کرد: همچنین برخورد یک دستگاه کامیونت خاور با یک دستگاه وانت نیسان در آزادراه زنجان به قزوین باند شمالی کیلومتر ۴۸ یک کشته و دو مصدوم برجای گذاشت. 

رئیس پلیس راه استان زنجان علت این تصادف را بی احتیاطی و عدم توجه به جلو راننده کامیونت اعلام کرد. 

مظفری تاکید کرد: طی شش ماه سال جاری توجه نکردن به جلو با ۳۷درصد، توانایی نداشتن در کنترل وسیله نقلیه ۱۸ درصد و انحراف به چپ ۱۶درصد علت تصادفات در جاده‌های استان زنجان را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: آزادراه زنجان به قزوین با ۳۴ درصد بیشترین تصادفات در جاده  های استان زنجان را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 4431384

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