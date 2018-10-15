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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۲۳:۴۴

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر:

یک لنج در ساحل کارون از خطر غرق شدن نجات یافت

یک لنج در ساحل کارون از خطر غرق شدن نجات یافت

خرمشهر - مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: یک فروند شناور لنج در ساحل رودخانه کارون با تلاش ماموران آتش‌نشانی بندر خرمشهر از خطر غرق شدگی نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی اظهار کرد: این شناور که در ساحل رودخانه کارون و خارج از محدوده بندر خرمشهر توقف کرده بود به علت آبگرفتگی درآستانه غرق شدن قرار گرفته بود که با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی نجات یافت.

وی گفت: با اطلاع‌رسانی به آتش نشانی و خدمات ایمنی بندر خرمشهر مبنی بر احتمال غرق شدن این شناور، نیروهای امدادی و عملیاتی به محل اعلام شده اعزام شدند و اقدام به تخلیه آب کردند.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر بیان کرد: ورود آب از بدنه صورت گرفته احتمالا علت اصلی آبگرفتگی این لنج است اما علت اصلی بعد از بررسی دقیق کارشناسی مشخص می‌شود.

کد مطلب 4431389

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