یک لنج در ساحل کارون از خطر غرق شدن نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی اظهار کرد: این شناور که در ساحل رودخانه کارون و خارج از محدوده بندر خرمشهر توقف کرده بود به علت آبگرفتگی درآستانه غرق شدن قرار گرفته بود که با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی نجات یافت.

وی گفت: با اطلاع‌رسانی به آتش نشانی و خدمات ایمنی بندر خرمشهر مبنی بر احتمال غرق شدن این شناور، نیروهای امدادی و عملیاتی به محل اعلام شده اعزام شدند و اقدام به تخلیه آب کردند.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر بیان کرد: ورود آب از بدنه صورت گرفته احتمالا علت اصلی آبگرفتگی این لنج است اما علت اصلی بعد از بررسی دقیق کارشناسی مشخص می‌شود.