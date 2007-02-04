واشنگتن باید وارد گفتگوی بی قید و شرط با تهران شود / درباره عواقب فاجعه بار حمله به ایران هشدار می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، این سه مقام در نامه ای به روزنامه ساندی تایمز لندن گفتند که حمله به ایران نتایج فاجعه باری برای امنیت منطقه و نیروهای ائتلاف در عراق خواهد داشت و تنشهای منطقه ای و جهانی را هر چه بیشتر افزایش خواهد داد.

این سه مقام افزودند:"بحران کنونی باید از طریق دیپلماسی حل شود."

ژنرال "رابرت گارد" ستوان بازنشسته ارتش آمریکا و مشاور پیشین نظامی " رابرت مک نامارا" وزیر دفاع ، " جوزف هور" ژنرال بازنشسته نیروهای دریایی آمریکا و فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی آمریکا و "جک شاناهان" دریابان بازنشسته نیروی دریایی و مدیر پیشین مرکز اطلاعات دفاعی آمریکا این نامه را امضا کردند.

این فرماندهان اسبق از دولت آمریکا خواستند تا فورا وارد گفتگوهای مستقیم با دولت ایران بدون پیش شرط شود.

درنامه آنها آمده است :"زمان برای گفتگو وجود دارد و ما باید این اطمینان را ایجاد کنیم که از آن استفاده می کنیم."

این سه تن پیش از این نیز با درخواستها از دولت جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تغییر مسیر در سیاست خود درباره ایران همگام شده بودند.

اخیرا نیز روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نوشت که واشنگتن با اقدام نظامی علیه ایران نمی تواند به پیروزی برسد و این اقدام نتایج ناگواری در پی خواهد داشت.