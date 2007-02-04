به گزارش خبرنگار مهر، داستان "زندگی دیگران" که از 23 مارس 2006 در آلمان به نمایش درآمد، در آلمان شرقی پس از جنگ روی می دهد. گرد وایزلر، پلیس مخفی آلمان شرقی، به کار گرفته می شود تا نمایشنامه نویسی به نام گئورگ دریمان را زیر نظر بگیرد. وایزلر متهم است که مصالح امنیتی را رعایت نکرده است. با گذشت زمان، وایزلر به سمت نویسنده و دوست او کشیده می شود و برای حفاظت از دریمان حتی ناچار به گفتن دروغ می شود.





سباستین کوخ (سمت چپ) در "زندگی دیگران"

بسیاری از منتقدان فیلم و مفسران سیاسی در آلمان، "زندگی دیگران" را شاهدی بر این مسئله دانستند که بالاخره نوستالژیای عصر کمونیستی آلمان جای خود را به یک نگاه واقع بینانه تر داده است. هفته نامه دای زایت نوشت: "بهترین فیلم درباره GDR (جمهوری دموکراتیک آلمان) که پس از اتحاد دو آلمان ساخته شده است. یک رمان سینمایی که نگاهی غم انگیز به عملکرد دیکتاتوری دارد."



فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ هم نوشت: "پس از سقوط دیوار برلین، تلاش های زیادی شد تا زندگی روزمره در فضای پلیسی آلمان شرقی به تصویر کشیده شود، اما "زندگی دیگران" اولین فیلمی است که فعالیت های پلیس مخفی در اینجا را در مرکز داستان قرار می دهد. این فیلم نه تنها افشاء یک مضمون، بلکه افشاء خود جمهوری دموکراتیک آلمان است."



در 15 سال اخیر برای توصیف آنچه آن سال ها در آلمان شرقی اتفاق افتاد، بیشتر از واژه نوستالژیا استفاده شده است. هنکل فون دانرسمارک، کارگردان "زندگی دیگران"، در این زمینه می گوید: "این سال ها یک عالم فیلم های کمدی در این زمینه ساخته شده است. الان مردم می خواهند حرف های جدیتری بشنوند و دوست دارند تمام جنبه های آن را بدانند."



فون دانرسمارک در سینت پترزبورگ، زبان روسی و در دانشگاه آکسفورد در رشته های فلسفه، علوم سیاسی و اقتصاد تحصیل کرده است. او در 1996 یکی از دستیاران ریچارد آتن بورو در فیلم "در عشق و جنگ" بود. سپس در آکادمی فیلم مونیخ زیر نظر فیلمسازان مختلف از جمله ویم وندرس و رولند امریش آموزش دید. او که هشت سال روی پروژه "زندگی دیگران" کار کرده، حاضر نشد خودش هم فیلمی کمدی درباره آن دوران بسازد. "ما فیلم خود را در بیش از 20 شهر در شرق آلمان نشان دادیم. دیدن واکنش آدم هایی که می گفتند "بله، این چیزی بود که بر ما گذشت" حیرت انگیز بود." فیلم سیستمی را نشان می دهد که نه تنها خودش فاسد است، بلکه هر چیز دیگری را هم به فساد می کشاند.



یکی از نکاتی که در رسانه های آلمان مورد توجه قرار گرفت این بود که اولریش موهه که نقش یک مامور پلیس مخفی آلمان شرقی را بازی می کند، خودش در زندگی واقعی زیر نظر بود و همسرش جاسوسی او را می کرد. موهه حاضر نیست در این زمینه چیزی بگوید، اما اعتقاد دارد این فیلم تصویری بسیار واقعگرایانه از آلمان شرقی است. "این درست که در جمهوری دموکراتیک آلمان کمی هم نور بود. خیابان ها آن طور که در این فیلم می بینیم خالی نبود. خودروهای بیشتری بود. اما به لحاظ دراماتیک، این فیلم یک جواز قانونی شاعرانه است. نتیجه نهایی کاملا صحیح است. دیکتاتوری همین شکل بود."



زندگی دیگران The Lives of Others

نویسنده و کارگردان: فلوریان هنکل فون دانرسمارک، مدیر فیلمبرداری: هاگن بوگدانسکی، تدوین: پاتریشیا رومل، موسیقی: استفانی موکا و گابریل یارد، طراح صحنه: سیلکه بوهر، پخش از بوئنا ویستا هوم اینترتینمنت



بازیگران: مارتینا گدک (کریستا ـ ماریا زیلاند)، اولریش موهه (سروان گرد وایزلر)، سباستین کوخ (گئورگ دریمان)، اولریش توکور (سرهنگ دو آنتون گروبیتز)، توماس تیم (وزیر برونو همف)، هانس ـ اوئه بائر (پل هازر)، محصول 2006 آلمان، 137 دقیقه

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سیدعلی افتخاری