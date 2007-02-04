سرانه غیر واقعی درمان در سال 86 موجب ورشکستگی بیمارستانهای خصوصی می شود

دکتر احمدرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آنجا که بخش خصوصی از سوی دولت حمایت مالی نمی شود و هزینه های بیمارستان های این بخش از طریق دریافتی های مردم تامین می شود، این بیمارستان ها در سال آینده دچار چالش خواهند شد چون موظف به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم هستند.

وی اظهار داشت : پایین بودن سرانه درمان و غیر واقعی بودن تعرفه های پزشکی باعث کاهش سطح خدمات بهداشت و درمان ارائه شده توسط بخش خصوصی می شود و ممکن است برخی بیماران مجبور شوند که به خارج از کشور مراجعه کنند.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی گفت : خدمات بهداشت و درمان گران است بنابراین ارائه این خدمات گران با تعرفه های غیر واقعی در بخش خصوصی به طور حتم این بخش را دچار مشکل خواهد کرد.

وی افزود: زمانی که تعرفه های پزشکی واقعی نباشد و پزشکان در مقابل ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اجازه دریافت تعرفه های واقعی پزشکی را نداشته باشند بنابراین از آنجا که بخش خصوصی از طریق هزینه های مردم تامین می کند به همین علت عدم تعرفه های واقعی به معنی دریافت هزینه های بخش خصوصی از جیب مردم خواهد بود.

جمشیدی ادامه داد: با توجه عدم افزایش مناسب سرانه درمان برای سال 86 میزان پرداختی مردم برای هزینه های بهداشتی و درمانی به 80 درصد نیز خواهد رسید.

وی افزود: با توجه به اینکه شورای عالی بیمه مجرای کارشناسی اعلام سرانه درمان در کشور است اما متاسفانه هنوز سرانه درمان برای سال آینده در این شورا مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و دولت هم بدون کارشناسی این شورا میزان سرانه درمان را مشخص و بر اساس آن بودجه بهداشت و درمان را ارائه کرده است.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی افزود: در سال گذشته سرانه درمان 7 هزار تومانی در شورای عالی بیمه تصویب شد که البته مورد توجه قرار نگرفت بنابراین با توجه به تورم سالانه باید سرانه درمان سال آینده حداقل به 8 هزار و 500 تومان افزایش می یافت.