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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۹:۱۶

رئیس سازمان صنعت و معدن استان زنجان: 

۶۲ معدن در استان زنجان غیرفعال است

۶۲ معدن در استان زنجان غیرفعال است

زنجان-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از وجود ۳۷۱ معدن در استان زنجان خبر داد و گفت: از این تعداد ۳۰۹ معدن به‌صورت فعال و ۶۲ معدن غیرفعال است.

ناصر فغفوری در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود ۳۷۱ معدن در استان زنجان خبر داد و گفت: از این تعداد ۳۰۹ معدن به‌صورت فعال و ۶۲ معدن غیرفعال است.

 ۱۳۱ مورد از این معادن در شهرستان زنجان وجود دارد و در حوزه معدن برای دوهزار و ۶۳۵ نفر مشغول به‌کار هستند. 

وی اظهار کرد: تاکنون ۲ هزار میلیارد ریال در معادن استان زنجان سرمایه‌گذاری شده است که این مهم در ایجاد اشتغال بسیار مهم بوده است. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: ذخیره قطعی معادن استان زنجان بالغ‌بر ۴۶۳ میلیون تن و میزان استخراج سالانه اسمی این معادن ۹ میلیون تن است.

وی از وجود ۳۵ نوع ماده معدنی در استان زنجان خبر داد و تأکید کرد: زنجان دومین استان تولیدکننده سنگ‌های معدنی در کشور است.

کد مطلب 4431434

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