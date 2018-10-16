۶۲ معدن در استان زنجان غیرفعال است

ناصر فغفوری در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود ۳۷۱ معدن در استان زنجان خبر داد و گفت: از این تعداد ۳۰۹ معدن به‌صورت فعال و ۶۲ معدن غیرفعال است.

۱۳۱ مورد از این معادن در شهرستان زنجان وجود دارد و در حوزه معدن برای دوهزار و ۶۳۵ نفر مشغول به‌کار هستند.

وی اظهار کرد: تاکنون ۲ هزار میلیارد ریال در معادن استان زنجان سرمایه‌گذاری شده است که این مهم در ایجاد اشتغال بسیار مهم بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: ذخیره قطعی معادن استان زنجان بالغ‌بر ۴۶۳ میلیون تن و میزان استخراج سالانه اسمی این معادن ۹ میلیون تن است.

وی از وجود ۳۵ نوع ماده معدنی در استان زنجان خبر داد و تأکید کرد: زنجان دومین استان تولیدکننده سنگ‌های معدنی در کشور است.