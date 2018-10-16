مشکلات و کمبودهای مرز مهران برای ایام اربعین رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز در فرودگاه شهدای ایلام اظهار داشت: در این سفر با بازدید از وضعیت زیرساخت های اربعین در استان ایلام ، چنانچه مشکلات و کمبودهایی وجود داشته باشد قبل از پیاده روی بزرگ اربعین در جلسه هیئت دولت مطرح و برای رفع این مشکلات تصمیم گیری می شود.

وی گفت: امسال اقدامات خوبی در زیر ساخت های اربعین انجام شده است.

وزیر کشور یادآور شد: امروز در بازدید از مسیر ایلام به مهران آخرین اقدامات مورد نیاز و نواقص موجود شناسایی و راهکارهای لازم برای برطرف کردن آنها اتخاذ می شود.

وی اضافه کرد: مهم ترین هدف مسئولان ایجاد شرایط برای سفر ایمن و همراه با آرامش و سهولت زائران است تا بتوانند این فریضه معنوی را به خوبی برگزار کنند.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به منظور بررسی آخرین وضعیت از زیرساخت های اربعین حسینی در شهرستان مهران صبح امروز وارد ایلام شد.

وی در جلسه ستاد اربعین در پایانه مرزی مهران نیز حضور خواهند داشت.

وزیر کشور قرار است به صورت زمینی به مهران سفر کند و از نزدیک در جریان وضعیت راه ارتباطی و چهار خطه کردن این محور ارتباطی برای تردد زائران قرار گیرد.