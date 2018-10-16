برنامه مسابقات کشتی قهرمانی جهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان با رقابتهای اوزان ۶۱، ۷۴ ، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم روز شنبه ۲۸ مهرماه، مسابقات وزن های ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم روز یکشنبه ۲۹ مهرماه و رقابتهای ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم روز دوشنبه ۳۰ مهرماه آغاز می شود.

رقابتهای کشتی فرنگی نیز با مسابقات اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲ و ۸۲ کیلوگرم روز پنجشنبه ۳ آبان ماه آغاز و رقابت های وزن های ۶۰، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم روز جمعه ۴ آبان ماه و مسابقات اوزان ۷۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم روز شنبه ۵ آبان ماه برگزار می شود.

طبق قوانین اتحادیه جهانی کشتی، مسابقات هر وزن در ۲ روز برگزار خواهد شد که رقابت های مقدماتی تا مشخص شدن فینالیست های روز اول و رقابت های شانس مجدد، رده بندی و فینال روز دوم انجام خواهد شد.

زمان وزن کشی ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح به وقت محلی و مسابقات صبح ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰ و رقابت های عصر در فاصله زمانی ۱۷ تا ۲۱:۳۰ انجام می شود. فاصله زمانی تهران با بوداپست ۹۰ دقیقه است به طوری که ساعت ۱۰:۳۰ به وقت بوداپست ۱۲ به وقت تهران است.