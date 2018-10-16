۹۵ درصد جاده ایلام-مهران چهار بانده شد

قاسم سلیمانی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان ایلام ۵ مسیر است که زوار به مقصد مهران و در نهایت به مقصد زیارت عتبات عالیات طی می کنند، امسال تلاش ها بر این شده که از هر ۵ مسیر کارهای عمرانی بسیار خوبی انجام گیرد.

وی افزود: مجموعا ۱۰۲ کیلومتر جاده درقالب جاده های بزرگراه و جاده های اصلی به استان اضافه شد، تقریبا جاده ایلام به مهران حدود ۹۵ درصد آن آماده استفاده زوار است، یک قسمت باقیمانده آن نیز باید آسفالت صورت گیرد.

وی تصریخح کرد: همچنین امسال در خود مهران برای پیشگیری از ترافیک کمربندی غرب مهران را به طول ۱۲ کیلومتر آماده کردیم.

استاندار ایلام عنوان کرد: در جاده ایلام- ملکشاهی-مهران تحول بسیار خوبی صورت گرفت، در گردنه های ترشابه حدود ۴ کیلومتر موانع رفع شده است.

وی با اشاره به اینکه در مجموع ۱۹ نقطه حادثه خیز در استان اصلاح شده است، گفت: تونل قلاجه با ۱۵ میلیارد تومان تامین تکمیل شده و تا پایان هفته کار روشنایی و تهویه آن آماده می شود.

مجوز ۳۴۰ موکب صادر شده است

سلیمانی دشتکی عنوان کرد: علاوه بر این امسال از لحاظ زیرساخت های اربعین تحول زیادی ایجاد شد و توانستیم مسیر موکب ها را ساماندهی کنیم.

وی ادامه داد: مجوز ۳۴۰ موکب صادر شده که خدمات دهی به زائران داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰ گیت به صورت کاملا الکترونیکی در پایانه مرزی مهران آماده شده است، تصریح کرد: حدود ۳۴۰ کیلومتر زیرساخت های ارتباطی در استان ایجاد شده و بحث اینترنت بسیار قوی تر از سال گذشته شد.

وی در خصوص تردد غیر قانونی افزود: در پایانه مهران و مجموعه کنترلی سیستم مانیتورینگ قوی نصب شده به شکلی که این سیستم جاده ها را تا مسافت بسیار زیاد کنترل می کند.

امکان تردد افراد بدون ویزا به پایانه مرزی مهران صفر است

استاندار ایلام افزود: همچنین ۶ منطقه کنترلی از پل زائر تا مرز ایجاد شده که در این مناطق ویزا و گذرنامه زائران بررسی می شود، احتمال این که زائری بدون ویزا وارد پایانه شود صفر است.

وی افزود: همه عاشقان و زوار دقت کنند اگر مدارک قانونی از جمله ویزا نداشته باشند به مرز مراجعه نکنند، از افرادی که مجاز نیستند جلوگیری می شود، ویزاهای جعلی که برخی افراد داشته باشند به راحتی شناسایی می شوند.

سلیمانی دشاکی عنوان کرد: علاوه بر این در خروجی گیت ها سیستم الکترونیکی مشخصات فرد و گذرنامه را به طور کامل کنترل می کند.

استاندار ایلام در خصوص صادرات بازارچه چنگوله عنوان کرد: ما هر سال شاهد هستیم که در چند روز پرترافیک زوار بازارچه مهران تعطیل می شود امسال دو اقدام بزرگ دولت در این راستا انجام داد مصوب کرد که در مرز چیلات و مرز چنگوله بازارچه صادرات کالا شوند مرز چیلات را دولت تلاش می کند که علاوه بر بازارچه چیلات گذر مرزی نیز شود ما زیرساخت های هر دو مرز را آماده کردیم طی جلسات با استاندار عراق و آخرین بررسی ها که داشتیم استاندار واسط قول دادند که اگر قرار است صادرات مهران تعطیل شود به چنگوله منتقل کند ما امیدوار هستیم که هیج وقت صادرات مهران تعطیل نشود.

وی ادامه داد: در بحث ساماندهی پارکینگ ها نیز در شورای تامین استان و شهرستان و نیز ستاد اربعین تصمیم بر این گرفته شد که اول پارکینگ های بخش خصوصی تامین شود دوما تجهیزات پارکینگ اربعین را مجهز تر کردیم و مدیریت پارکینگ اربعین و پایانه برکت را به شهرداری مهران واگذار کردیم که شهرداری بتواند با استفاده از نیروهای کارورزیده و بازنشسته انتظامی امنیت پارکینگ ها و خودروها را حفظ کنند.