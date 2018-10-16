به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی صبح سه‌شنبه در آئین استقبال از دانشجومعلمان نوورود دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر اظهار داشت: در همه جوامع بشری تغییر و تحول اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنها در همه زمینه ها از دانشگاه شروع شده و اگر دنبال توسعه هستیم یقینا باید از دانشگاه شروع شود.

وی گفت: با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی اخیر ایران متوجه می شویم که هر تحولی که در جامعه ایرانی اتفاق افتاده از دانشگاه اتفاق افتاده است و مطلع هر تحولی در جامعه ایران دانشگاه است.

خورشیدی بیان داشت: اگر دنبال توسعه هستیم یقینا جایگاه و خاستگاه آن دانشگاه است و خاص تر دانشگاه فرهنگیان ویژگی بارز آن این است که دانشجویان آن می دانند که کارویژه آنها در جهان فردا چیست و در آینده توسعه ایران در کجا قرار دارید و آن تربیت نسل آینده است.

وی تصریح کرد: به یقین می گویم که هر آنچه در استان بوشهر قرار است در بیست سی سال آینده اتفاق بیفتد با سرانگشت تدبیر شما دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر رقم خواهد خورد و نسل آینده مگر با سرانگشت هنر و تدبیر شما ساخته نخواهد شد.

خورشیدی در ادامه اضافه کرد: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان دغدغه اشتغال ندارند و یک گام در ورود به اجتماع نیز جلوتر هستید و همه اینها فرصت هایی است که به شما برای اینکه سعی کنیم برای آینده مان انسان های موثرتری باشیم، داده شده است.

وی متذکر شد: نیاز کار شما دانشجومعلمان امروز و معلمان فردا برای آموزش نسل آینده به روز بودن، داشتن اطلاعات عمومی و مطالعه بیشتر است که توجه شما را به این نکات ضروری می دانم.

خورشیدی تاکید کرد: قرار است شما آینده سازان این مملکت را تربیت کنید و هر چقدر علم شما عمیق تر باشد یقینا خواهید توانست که معلمین موثرتری باشید.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر گفت: اقدامات بسیار خوبی در راستای بالا بردن سطح آموزش دانشگاهی در استان در حال انجام است که سهم ۵.۷ درصدی ورودی های دانشگاه های نوع اول با اقدامات بسیار خوبی که در دانشگاه های خلیج فارس، علوم پزشکی و فرهنگیان اتفاق افتاده در آستانه ۱۰ درصد قرار دارد و این نشان می دهد که اهتمام بیشتری به امر دانشگاه در استان در حال انجام است.