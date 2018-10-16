سفر نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه به ترکیه و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه آمریکا از سفر «جیمز جفری» نماینده ویژه این کشور در امور سوریه به ترکیه، قطر و عربستان سعودی خبر داد.

این سفر در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۳ اکتبر (۲۳ مهر تا ۱ آبان) انجام می‌شود و به گفته وزارت خارجه آمریکا در جریان آن، جفری بر حمایت کامل واشنگتن از قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت و همچنین تلاش‌های استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه برای تشکیل کمیته قانون اساسی این کشور، تاکید خواهد کرد.

این سفر درحالی انجام می‌گیرد که عربستان از بابت پرونده جمال خاشقجی منتقد و روزنامه‌نگار سعودی، در مقام اتهام قرار دارد و حتی با فشار بی‌سابقه از سوی متحدین دیرینه خود مواجه است.

خاشقجی ۱۴ روز پیش برای انجام برخی امور کنسولی به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه مراجعه کرد و از آن پس اطلاعی از وی در دست نیست.

اگرچه دلیلی برای ارتباط قائل شدن میان پرونده خاشقجی و سفر قریب‌الوقوع جفری وجود ندارد، شبکه خبری سی بی اس در میانه خبری که شب گذشته پیرامون اقرار احتمالی ریاض به فوت خاشقجی حین بازجویی منتشر کرد، به سفر جفری نیز اشاره کرده است.

به گزارش مهر، برخی رسانه‌ها می‌گویند مقامات سعودی در حال تهیه گزارشی هستند که تأیید می کند خاشقجی حین انجام بازجویی جان خود را از دست داده است. گفته می شود که فرآیند بازجویی از خاشقجی با مشکلاتی روبرو شده بود.