جشنواره غذای سالم در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره غذای سالم به مناسبت روز جهانی غذا و با هدف ترویج فرهنگ رژیم غذایی صحیح صبح سه شنبه در شبکه بهداشت و درمان گناوه برگزار شد.

محمد بازیاری رئیس شبکه بهداشت ودرمان گناوه در این مراسم اظهار داشت: در جوامع مختلف رژیم غذایی نامناسب رابطه تنگاتنگی با انواع بیماری ها ازجمله انواع سرطان ها، دیابت، فشار خون و بیماری های قلبی و عروقی دارد که با اندکی توجه به سفره غذایی روزانه و اصلاح رژیم غذایی می توان از بسیاری از این بیماری ها پیشگیری کرد.

وی افزود: با محاسبه و کنترل کالری، نمک و قند غذاهای مصرفی روزانه، عدم استفاده از فست‌فودها، غذاهای آماده و استفاده از غذاهای سالم خانگی به راحتی می توان یک رژیم غذایی سالم را دنبال کرد.

مسئول واحد تغذیه شبکه بهداشت و درمان گناوه نیز گفت: هدف از برگزاری این جشنواره آشنایی مردم با فرهنگ صحیح استفاده از رژیم غذایی سالم در برنامه غذایی آنها است.

آنیتا آزاد افزود: با پیروی از یک الگوی غذایی سالم می توان هزینه ناشی از انواع بیماری ها را کاهش داد.

وی گفت: در روز جهانی تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه برای آشنایی مردم با رژیم غذایی سالم و توجه ویژه به سفره غذا، اقدام به برگزاری جشنواره غذای سالم بین پرسنل این شبکه، داوطلبان سلامت و بیماران دیابتی کرده است.

در پایان جشنواره غذا به ۱۷ نفر از برندگان هدایایی اهداء شد.