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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۹:۲۰

به مناسبت روز جهانی غذا؛

جشنواره غذای سالم در گناوه برگزار شد

جشنواره غذای سالم در گناوه برگزار شد

گناوه - با هدف ترویج فرهنگ رژیم غذایی صحیح و به مناسبت روز جهانی غذا جشنواره غذای سالم در گناوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره غذای سالم به مناسبت روز جهانی غذا و با هدف ترویج فرهنگ رژیم غذایی صحیح صبح سه شنبه در شبکه بهداشت و درمان  گناوه برگزار شد.

محمد بازیاری رئیس شبکه بهداشت ودرمان گناوه در این مراسم اظهار داشت: در جوامع مختلف رژیم غذایی نامناسب رابطه تنگاتنگی با انواع بیماری ها ازجمله انواع سرطان ها، دیابت، فشار خون و بیماری های قلبی و عروقی دارد که با اندکی توجه به سفره غذایی روزانه و اصلاح رژیم غذایی می توان از بسیاری از این بیماری ها پیشگیری کرد.

وی افزود: با محاسبه و کنترل کالری، نمک و قند غذاهای مصرفی روزانه،  عدم استفاده از فست‌فودها، غذاهای آماده و استفاده از غذاهای سالم خانگی به راحتی می توان یک رژیم غذایی سالم را دنبال کرد.

مسئول واحد تغذیه شبکه بهداشت و درمان گناوه نیز گفت: هدف از برگزاری این جشنواره آشنایی مردم با فرهنگ صحیح استفاده از رژیم غذایی سالم در برنامه غذایی آنها است.

آنیتا آزاد افزود: با پیروی از یک الگوی غذایی سالم می توان هزینه ناشی از انواع بیماری ها را کاهش داد.

وی گفت: در روز جهانی تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه برای آشنایی مردم با رژیم غذایی سالم و توجه ویژه به سفره غذا،  اقدام به برگزاری جشنواره غذای سالم بین پرسنل این شبکه،  داوطلبان سلامت و بیماران دیابتی کرده است.

در پایان جشنواره غذا به ۱۷ نفر از برندگان هدایایی اهداء شد.

کد مطلب 4431473

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