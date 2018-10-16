پمپ بنزین های هیدروژن مایع راه اندازی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، یک شرکت آمریکایی به نام Sandia National Laboratories در تلاش برای تولید نرم افزاری است که به گردانندگان پمپ های ذخیره هیدروژن کمک می کند تا در مورد زمان مناسب برای تبدیل گاز هیدروژن به هیدروژن مایع بهتر تصمیم بگیرند. از سوی دیگر از این نرم افزار می توان برای کنترل استانداردهای امنیتی این گاز خطرناک و مستعد برای انفجار هم کمک گرفت.

هیدروژن از مدت ها قبل به عنوان یک سوخت پاک برای جایگزینی بنزین یا گازوئیل مطرح شده، اما سوزاندن مستقیم آن در موتورهای خودروهای فعلی ممکن نیست و باید تغییراتی در طراحی آنها به منظور عرضه خودروهای هیبریدی جدید صورت بگیرد.

فراوانی بسیار زیاد هیدروژن در جهان نیز علاقه به استفاده از آن به عنوان سوختی ارزان و پاک را افزایش داده است. در عین حال مخازن سوخت گیری هیدروژنی بسیار اندکی در جهان وجود دارد که عموما تک پمپی بوده و ظرفیت ذخیره سازی بالایی نیز ندارند.

هیدروژن مایع بر خلاف هیدروژن گازی چندان خطرناک نیست، اما برای این کار باید دمای محیط به منفی ۲۵۳ درجه کاهش یابد و این امر یک چالش جدی و نیازمند اعمال استانداردهای امنیتی خاصی است. نرم افزار ابداع شده توسط شرکت اس ان ال، کسب اطلاع از شرایط هیدروژن مایع را ساده تر کرده و شناسایی موارد نشت احتمالی آن را تسهیل می کند. همچنین از آن می توان برای مدیریت سوخت رسانی به خودروهای هیدروژنی هم استفاده کرد.

قرار است بعد از استفاده آزمایشی از این نرم افزار در ۱۲ مخزن سوخت هیدروژن در امریکا برای استفاده گسترده تر از آن برنامه ریزی شود.