شطرنجباز آلمانی حریف نماینده ایران در مسابقات زنان جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج قهرمانی جهان در بخش بانوان، هر دو سال یکبار برگزار می شود. این رقابت ها در سال جاری میلادی از ۱۰ آبان ماه به میزبانی خانتی مانسیسک روسیه آغاز می شود.

۶۴ بازیکن از کشورهای مختلف برگزارکننده مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان هستند. علی نسب سال گذشته از حضور در رقابت های قهرمانی غرب آسیا (تهران) صاحب سهمیه مسابقات جهانی شد. این شطرنجباز کشورمان با مجموع ۷.۵ امتیاز و کسب عنوان نخست، این سهمیه را دریافت کرد.

این در حالی است که برای دوره گذشته مسابقات قهرمانی زنان جهان و از میان شطرنجبازان ایران، سارا خادم الشریعه موفق به کسب سهمیه شده بود. ضمن اینکه آتوسا پورکاشیان و میترا حجازی پور نیز از سهمیه میزبانی ایران برای شرکت در مسابقات استفاده کردند.

در هر صورت مبینا علی نسب تنها نماینده ایران در مسابقات امسال شطرنج زنان جهان است. وی که ریتینگ ۲۲۰۵ جهان را در اختیار دارد، بر اساس قرعه کشی انجام شده، در دور نخست به مصاف «الیزابت پتز» از آلمان می‌رود. این شطرنجباز آلمانی با ریتینگ ۲۵۱۳ در مسابقات جهانی حاضر خواهد شد. وی در دوره پیش مسابقات حریف آتوسا پورکاشیان بود.

مبینا علی نسب همراه با شادی پریدر نایب رئیس فدراسیون در مسابقات قهرمانی زنان جهان شرکت می کند.