رتبه بندی دانشگاه های جهان در ۱۱رشته موضوعی از ۲۵مهر اعلام می شود

جعفر مهراد، استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موسسه تایمز فهرست رتبه بندی دانشگاه های جهان را برای سال ۲۰۱۹ در ۲۶ سپتامبر سال جاری میلادی منتشر کرد و در این رتبه بندی دانشگاه آکسفورد انگلستان برای سه سال متوالی رتبه اول دانشگاه های جهان را به خود اختصاص داده بود.

وی افزود: در مجموع رتبه بندی ۱۱ رشته موضوعی در چهار تاریخ متفاوت منتشر خواهد شد.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز تاکید کرد: در ۱۷ اکتبر ۶۶۶ دانشگاه برتر در رشته های علوم اجتماعی، ۵۸۵ دانشگاه ممتاز در حوزه تجارت و اقتصاد، ۴۲۸ دانشگاه برتر در حیطه آموزش و ۱۸۷ دانشگاه برتر در قلمرو حقوق معرفی خواهند شد.

مهراد تاکید کرد: در ۳۱ اکتبر فهرست ۵۰۶ دانشگاه برتر در رشته های هنر و علوم انسانی اعلام می شود.

وی اظهار داشت: همچنین در ۷ نوامبر ۷۵۱ دانشگاه برتر در علوم زیستی، ۹۶۳ دانشگاه ممتاز در علوم طبیعی، ۴۶۳ دانشگاه برتر در روانشناسی و ۷۲۱ دانشگاه برتر در رشته های پزشکی و بهداشت معرفی می شوند.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: از سوی این موسسه در ۲۹ نوامبر رتبه ۹۰۳ دانشگاه در رشته های مهندسی و فناوری و ۶۸۴ دانشگاه ممتاز در علوم کامپیوتر اعلام می شود.

مهراد عنوان کرد: در رتبه بندی رشته های موضوعی، تایمز از ۱۳ شاخص عملکردی که برای رتبه بندی عمومی دانشگاه های جهان استفاده می کند، بهره گرفته است.

وی گفت: تفاوت عمده این رتبه بندی در استاندارد سازی و تعدیل دقیق شاخص ها متناسب با رشته های موضوعی است.