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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۹:۲۳

توسط موسسه تایمز؛

رتبه بندی دانشگاه های جهان در ۱۱رشته موضوعی از ۲۵مهر اعلام می شود

رتبه بندی دانشگاه های جهان در ۱۱رشته موضوعی از ۲۵مهر اعلام می شود

رتبه بندی دانشگاه های جهان در ۱۱ رشته موضوعی که توسط موسسه تایمز صورت‌گرفته از ۱۷ اکتبر ۲۰۱۸ مصادف با ۲۵ مهرماه به تدریج منتشر و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

جعفر مهراد، استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موسسه تایمز فهرست رتبه بندی دانشگاه های جهان را برای سال ۲۰۱۹ در ۲۶ سپتامبر سال جاری میلادی منتشر کرد و در این رتبه بندی دانشگاه آکسفورد انگلستان برای سه سال متوالی رتبه اول دانشگاه های جهان را به خود اختصاص داده بود.

وی افزود: در مجموع رتبه بندی ۱۱ رشته موضوعی در چهار تاریخ متفاوت منتشر خواهد شد.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز تاکید کرد: در ۱۷ اکتبر ۶۶۶ دانشگاه برتر در رشته های علوم اجتماعی، ۵۸۵ دانشگاه ممتاز در حوزه تجارت و اقتصاد، ۴۲۸ دانشگاه برتر در حیطه آموزش و ۱۸۷ دانشگاه برتر در قلمرو حقوق معرفی خواهند شد.

مهراد تاکید کرد: در ۳۱ اکتبر فهرست ۵۰۶ دانشگاه برتر در رشته های هنر و علوم انسانی اعلام می شود.

وی اظهار داشت: همچنین در  ۷ نوامبر ۷۵۱ دانشگاه برتر در علوم زیستی، ۹۶۳ دانشگاه ممتاز در علوم طبیعی، ۴۶۳ دانشگاه برتر در روانشناسی و ۷۲۱ دانشگاه برتر در رشته های پزشکی و بهداشت معرفی می شوند.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: از سوی این موسسه در ۲۹ نوامبر رتبه ۹۰۳ دانشگاه در رشته های مهندسی و فناوری و ۶۸۴ دانشگاه ممتاز در علوم کامپیوتر اعلام می شود.

مهراد عنوان کرد: در رتبه بندی رشته های موضوعی، تایمز از ۱۳ شاخص عملکردی که برای رتبه بندی عمومی دانشگاه های جهان استفاده می کند، بهره گرفته است.

وی گفت: تفاوت عمده این رتبه بندی در استاندارد سازی و تعدیل دقیق شاخص ها متناسب با رشته های موضوعی است.

کد مطلب 4431495

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