گروههای جهادی سرداران جنگ اقتصادی/پیام رهبری تمدن نوین اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر در مراسم شکرانه بهره برداری از ۶۳۷ طرح قرارگاه جهادی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در مناطق محروم کشور، فراخوان رهبری پیام مهمی دارد که لازم است گروههای جهادی توجه ویژه ای داشته باشند. در یک جمله پیام رهبری پیام شروع استقرار یک تمدن اسلامی است که می تواند آقایی را برای نظام جمهوری اسلامی رقم بزند که قطعا مقدمه ظهور است.

وی افزود: شما گروه‌های جهادی مثل سرداران جنگ هستید. در یک جنگ اقتصادی هستیم، باید نقش فرماندهان جنگ را برعهده بگیرید.

رییس ستاد اجرایی فرمان امام تاکید کرد: برای رسیدن به تمدن نوین باید قاطبه مردم از خمودگی به وضعیت بسیار فعال تغییر کنند. اگر بتوانیم مردم را به صحنه بیاوریم برنده ایم و اهداف رهبری محقق می شود.

وی گفت: وقتی بحث مناطق محروم مطرح می شود هیچ توجیهی برای وجود این مناطق با توجه به منابع عظیم کشور نداریم. رهبری به دنبال این هستند که مردم به صحنه بیایند. هرجا مردم به صحنه آمدند موفق شدیم.

مخبر اضافه کرد: سالانه ۳ میلیارد تومان از سوی ستاد در مناطق محروم هزینه می شود که ۷۰ درصد آن در حوره اشتغال هزینه می شود. اگر اشتغال را در کشور راه بیندازیم خیلی از مشکلات کشور حل می شود.

وی گفت: مشتاقم تا یک ریال امکان هزینه در نقطه مطلوب هست توسط دستگاه دیگر انجام نشود. حجم کار و دغدغه و آشنایی گروه های جهادی و اولویت بندی آنها قابل مقایسه با دستگاه های دیگر نیست. قیمت تمام شده توسط گروه‌های جهادی ۳۰ تا ۳۵ درصد کمتر است. اگر گروه جهادی مسئولیت بپذیرد با هزینه هر ۲ مدرسه ۳ مدرسه ساخته می شود.

رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: باید ظرفیت گروههای جهادی توسط بنیاد برکت شناخته شود و پروژه ها به آنها واگذار شود. امیدوارم دغدغه کشور با حضور مخلصانه گروههای جهانی برطرف شود. ما با جنگها و توطئه های سنگین تری مواجه بودیم که با ورود مردم به صحنه حل شده است.

وی افزود: نقطه قوت ما خیل عظیم جوانان هستند اما نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم. آیه یاس می خوانیم و در جوانان نا امیدی ایجاد می کنیم. باید به جوانان اعتماد به نفس بدهیم. توسعه با مبانی غربی یک ساده انگاری است زیرا آنها توسعه در هیچ بخشی از کشور را تحمل نمی کنند؛ باید با استفاده از ظرفیت جوانان کشور را توسعه دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مراسم نفرات منتخب گروههای جهادی به بیان پیشنهادات در راستای بهبود عملکرد گروههای جهادی و رفع برخی چالشهای موجود پرداختند که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با افزایش ۲ برابری بودجه عمرانی گروههای جهادی موافقت کرد.