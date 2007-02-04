برای ازسرگیری کمکها به ملت فلسطین،دولت حماس باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان ، " آنجلا مرکل " که کشورش در حال ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد؛ در دیدار با " حسنی مبارک بدون اشاره به همکاری مستمر و سازنده ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و تلاشهای گسترده برای شفاف سازی درباره برنامه هسته ای صلح آمیز خود گفت : جامعه بین المللی همواره خواستار شفاف سازی بیشتر برنامه هسته ای ایران است .

وی در ادامه این دیدار درباره اوضاع خاورمیانه خاطر نشان کرد : فلسطینی ها برای دریافت کمک به منظور حل بحران موجود باید اسرائیل را به رسمیت بشناسند .

" مرکل " گفت : حل بحران خاورمیانه ثبات و امنیت را برای منطقه به همراه می آورد .

آنجلا مرکل تاکید کرد که از سرگیری کمکهای مالی به فلسطینی ها به شروطی بستگی دارد که کمیته چهارجانبه آن را اعلام کرده است.



وی افزود : ما می دانیم که توسعه اقتصادی در مناطق فلسطینی ، مرحله حیاتی را تشکیل می دهد

مرکل گفت : برای تحقق این مسئله باید به شروطی که کمیته چهارجانبه خاورمیانه وضع کرده است؛احترام گذاشت که شامل: به رسمیت شناختن اسرائیل و کنارگذاشتن خشونت( دست برداشتن از مبارزه بر ضد اشغالگری) و اعتراف به توافقنامه های بین المللی است.



مرکل که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا و گروه هشت را برعهده دارد؛ تصریح کرد : این شروطی است که باید محقق شود تا بتوانیم به ملت فلسطین کمک کنیم.

کمیته چهارجانبه شامل آمریکا، روسیه، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در پایان نشست جمعه 13 بهمن خود در واشنگتن، بار دیگر شروط خود برای از سرگیری کمکهای بین المللی به دولت فلسطینی به رهبری حماس را تکرار کرد.



این کمیته از دولت حماس می خواهد به موجودیت رژیم نامشروع اسرائیل وتوافقنامه های امضا شده با این رژیم در گذشته اعتراف کند و از خشونت به زعم خود دست بردارد.

از سوی دیگر، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر گفت : دیدگاههای ما درباره تداوم تلاشهای منطقه ای و بین المللی برای پیشبرد روند صلح همسو بود.



رئیس جمهوری مصر افزود : دولت وحدت ملی فلسطین درآستانه تشکیل شدن است و ما در این زمینه تلاش می کنیم.

مبارک گفت : ما درحال حاضر برای برطرف کردن شکاف میان گروههای حماس و فتح و تشکیلات خودگردان تلاش می کنیم، و پس از آن می توانیم به روند ازسرگیری گفتگوها برسیم.



درگیری های مسلحانه میان طرفداران حماس و فتح در نوار غزه از جمعه شب گذشته تا کنون به زخمی شدن 11 نفر منجر شده است.



از سوی دیگر، مبارک گفت : مواضع ما بر ضرورت حفظ وفاق ملی و ثبات در عراق، لبنان و تداوم گفتگو برای دستیابی به راه حل سیاسی درباره برنامه هسته ای ایران مبتنی بود.



به گفته وی، طرفین بر ضرورت تحقق آشتی ملی و صلح در دارفور و سومالی تاکید کردند.

مرکل که روز گذشته با احمد نظیف نخست وزیر مصر هم دیدار و گفتگو کرد؛ قرار است امروز پیش از ترک مصر با شیخ محمد سید طنطاوی شیخ الازهر و عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب دیدار کند.



مرکل پس از مصر، به عربستان، امارات و کویت سفر می کند که یکی از اهداف وی از این سفر، جلب حمایتهای کشورهای منطقه از روند صلح اعلام شده است.