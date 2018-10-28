دکتر محمدرضا فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بسیاری از دانشگاه ها، دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر اذعان داشتند که میزان حجم غذا برای شام کمی زیاد است و دور ریز آن بالا می رود. ضمن اینکه برخی از دانشجویان علاقه دارند هزینه کمتری را برای غذا پرداخت کنند.

وی افزود: به همین منظور با نظرسنجی و بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که برای منوی غذای دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشکی یک غذای نیم پرس در نظر گرفته شود که هم هزینه کمتری داشته باشد و هم حجم کمتری که هر یک از دانشجویان که علاقه مند هستند از این منو استفاده کنند.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: به تمامی دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شده است که غذای نیم پرس باید هزینه آن از نصف یک غذا هم کمتر باشد.

وی گفت: به این ترتیب اگر هزینه هر پرس غذای دانشجویی ۱۳۵۰ تومان است. نصف آن ۶۷۵ تومان می شود که دانشجو باید برای نیم پرس ۶۰۰ تومان پرداخت کند.

فراهانی تاکید کرد: هدف اصلی ارائه غذای نیم پرس برای دانشجویان، پرهیز از اسراف، جلوگیری از دور ریز غذا و ایجاد امکان انتخاب بیشتر برای دانشجویان است بنابراین دانشگاه حق ندارد در حجم و قیمت این منو تغییری بدهد و در صورت تغییر در آن تخلف کرده است.