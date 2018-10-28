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۶ آبان ۱۳۹۷، ۹:۵۸

معاون وزیر بهداشت خبر داد؛

ایجاد منوی نیم‌پرس در دانشگاه‌های پزشکی برای پرهیز از دور ریز غذا

ایجاد منوی نیم‌پرس در دانشگاه‌های پزشکی برای پرهیز از دور ریز غذا

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت گفت: برای پرهیز از اسراف و دور ریز غذا در منوی تغذیه دانشگاه های علوم پزشکی، غذای نیم پرس قرار داده شد.

دکتر محمدرضا فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بسیاری از دانشگاه ها، دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر اذعان داشتند که میزان حجم غذا برای شام کمی زیاد است و دور ریز آن بالا می رود. ضمن اینکه برخی از دانشجویان علاقه دارند هزینه کمتری را برای غذا پرداخت کنند.

وی افزود: به همین منظور با نظرسنجی و بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که برای منوی غذای دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشکی یک غذای نیم پرس در نظر گرفته شود که هم هزینه کمتری داشته باشد و هم حجم کمتری که هر یک از دانشجویان که علاقه مند هستند از این منو استفاده کنند.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: به تمامی دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شده است که غذای نیم پرس باید هزینه آن از نصف یک غذا هم کمتر باشد.

وی گفت: به این ترتیب اگر هزینه هر پرس غذای دانشجویی ۱۳۵۰ تومان است. نصف آن ۶۷۵ تومان می شود که دانشجو باید برای نیم پرس ۶۰۰ تومان پرداخت کند.

فراهانی تاکید کرد: هدف اصلی ارائه غذای نیم پرس برای دانشجویان، پرهیز از اسراف، جلوگیری از دور ریز غذا و ایجاد امکان انتخاب بیشتر برای دانشجویان است بنابراین دانشگاه حق ندارد در حجم و قیمت این منو تغییری بدهد و در صورت تغییر در آن تخلف کرده است.

کد مطلب 4431578

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