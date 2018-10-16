برخی در حومه تهران مشغول خرید و فروش زباله هستند

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیبزاده در تذکری در نود و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: براساس گزارشات دریافتی در برخی از مناطق و حومه شهر تهران برخی افراد مشغول خرید و فروش زباله هستند.
رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اگر مسئله خرید و فروش زباله ادامه یابد در آینده نه چندان دور، حومه تهران به مرکز داد و ستد زباله تبدیل خواهد شد، اظهار کرد: از شهردار تهران میخواهم هرچه سریعتر این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد تا جریان انتقال زباله در مسیر قانونی خود قرار بگیرد.
وی گفت: البته با پیگیریهای صورت گرفته مشخص شد در برخی از مناطقی که این موضوع گزارش شده بود، اقدامات جدی همچون جمعآوری زباله و توقف خودروهای متخلف صورت گرفته است اما در برخی مناطق دیگر این امر ادامه دارد.
رئیس کمیته نظارت شورا با بیان اینکه برخی در حومه تهران مشغول خریدوفروش زباله هستند،گفت: از شهردار می خواهم هر چه سریعتر به این موضوع رسیدگی کند تا جریان انتقال زباله در مسیرقانونی قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیبزاده در تذکری در نود و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: براساس گزارشات دریافتی در برخی از مناطق و حومه شهر تهران برخی افراد مشغول خرید و فروش زباله هستند.
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