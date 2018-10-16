اعتبارات دولتی پاسخگوی مرمت بناهای تاریخی کرمان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فرخی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با فرماندار شهرستان راور با اشاره به شناسایی هفت هزار بنای تاریخی در استان کرمان گفت: کرمان دارای ۷۰۰ اثر ثبت ملی و هفت اثر ثبت جهانی است.

وی از شناسایی روزانه یک بنای تاریخی به طور میانگین در این استان خبر داد و افزود: پیش بینی می شود ۱۲ هزار بنای تاریخی در پهناورین استان کشور وجود داشته باشد.

فرخی بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در مرمت آثار باستانی تاکید و تصریح کرد: راه اندازی ۲۰۰ خانه بوم گردی نمونه موفقی از مشارکت بخش خصوصی در حوزه گردشگری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با بیان این مطلب که اعتبارات دولتی پاسخگوی مرمت بناهای تاریخی نیست، ادامه داد: اعتبارات موجود حتی کفاف مرمت و بازسازی پنج درصد آثار تاریخی این استان را هم نمی دهد.

فرخی گفت: فرمانداری ها، شهرداری ها و دهیاری ها می توانند با تخصیص اعتبارات سالیانه در مرمت و بازسازی بخشی از آثار تاریخی همکاری کنند.

وی گفت: فعالیت در حوزه میراث فرهنگی اشتغالزایی خوبی را به همراه دارد به گونه ای که بازسازی و تغییر کاربری هر بنا منجر به اشتغال زایی برای پنج تا ۱۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم می شود.

وی هزینه ایجاد هر شغل در میراث فرهنگی را ۵۰ میلیون تومان ذکر کرد و افزود: این در حالیست که این میزان در صنایع بزرگی مانند پتروشیمی به ۵۰۰ میلیون تومان می رسد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: باید سرمایه گذاری بیشتری در زمینه صنعت گردشگری انجام شود.