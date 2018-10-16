  1. استانها
  2. کرمان
۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۱

مدیر کل میراث فرهنگی کرمان:

اعتبارات دولتی پاسخگوی مرمت بناهای تاریخی کرمان نیست

اعتبارات دولتی پاسخگوی مرمت بناهای تاریخی کرمان نیست

راور - مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان اعتبارات دولتی را برای مرمت بناهای تاریخی استان کرمان ناکافی دانست و خواستار مشارکت بخش خصوصی در این زمینه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فرخی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با فرماندار شهرستان راور با اشاره به شناسایی هفت هزار بنای تاریخی در استان کرمان گفت: کرمان دارای ۷۰۰ اثر ثبت ملی و هفت اثر ثبت جهانی است.

وی از شناسایی روزانه یک بنای تاریخی به طور میانگین در این استان خبر داد و افزود: پیش بینی می شود ۱۲ هزار بنای تاریخی در پهناورین استان کشور وجود داشته باشد.

فرخی بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در مرمت آثار باستانی تاکید و تصریح کرد: راه اندازی ۲۰۰ خانه بوم گردی نمونه موفقی از مشارکت بخش خصوصی در حوزه گردشگری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با بیان این مطلب که اعتبارات دولتی پاسخگوی مرمت بناهای تاریخی نیست، ادامه داد: اعتبارات موجود حتی کفاف مرمت و بازسازی پنج درصد آثار تاریخی این استان را هم نمی دهد.

فرخی گفت: فرمانداری ها، شهرداری ها و دهیاری ها می توانند با تخصیص اعتبارات سالیانه در مرمت و بازسازی بخشی از آثار تاریخی همکاری کنند.

وی گفت: فعالیت در حوزه میراث فرهنگی اشتغالزایی خوبی را به همراه دارد به گونه ای که بازسازی و تغییر کاربری هر بنا منجر به اشتغال زایی برای پنج تا ۱۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم می شود.

وی هزینه ایجاد هر شغل در میراث فرهنگی را ۵۰ میلیون تومان ذکر کرد و افزود: این در حالیست که این میزان در صنایع بزرگی مانند پتروشیمی به ۵۰۰ میلیون تومان می رسد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: باید سرمایه گذاری بیشتری در زمینه صنعت گردشگری انجام شود.

کد مطلب 4431722

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها