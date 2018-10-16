اعتیاد تزریقی نخستین عامل ابتلا به ایدز در کشور است

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر سید ابراهیم قدوسی ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی کاهش آسیب اعتیاد که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شده بود اظهار کرد: سال های گذشته نزدیک به ۷۰ درصد موارد ابتلا به ایدز در کشور به دلیل اعتیاد تزریقی بود که با اقدامات مناسب و تعامل و همکاری که میان دفتر کاهش آسیب اعتیاد و مدیریت بیماری های غیر واگیر صورت گرفت این میزان به ۴۰ درصد کاهش یافته است اما همچنان اعتیاد تزریقی نخستین عامل ابتلا به HIV در کشور به شمار می رود.

وی افزود: از سال ۸۲ مراکز گذری اعتیاد در کشور راه اندازی شد و در سال های اخیر توسعه این مراکز بیشتر مورد توجه قرار گرفت تصریح کرد: در سال جاری اعتبارات مناسبی به منظور کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد اختصاص یافته و تا کنون بخش قابل توجهی از آن تخصیص داده شده است.

مسئول برنامه کاهش آسیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد:در قالب برنامه تحول نظام سلامت از سال ۹۳، روانشناسان نیز به گروه های مراقبت از سلامت افزوده شدند و تاکنون یک هزار و ۵۰۰ روانشناس جذب حوزه بهداشت شده اند که حضور این روانشناسان در تیم های مراقبت سلامت نقش موثری در کاهش آسیب و پیشگیری از اعتیاد دارد.

وی گفت: در دو سال اخیر سیاست وزارت بهداشت، تقویت و گسترش تیم های سیار است و در سال جاری قریب به راه اندازی ۳۰ تیم سیار در کشور پیش بینی شده است و در سال نیز جاری نگرانی خاصی برای تامین منابع مالی برای اجرای برنامه ها نداریم.

قدوسی تاکید کرد:طرح نوین موبایل سنتر نیز اجرایی شده است که در حال حاضر در سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، کرمانشاه و ایران به صورت پایلوت در حال اجراست و توزیع سرنگ و سرسوزن، توزیع اقلام مرتبط یا برنامه‌های کاهش رفتارهای پرخطر جنسی، ارائه خدمات حمایتی مانند توزیع غذای گرم، چای، بسته‌های آموزشی، توزیع لباس و بسته‌های بهداشت فردی،انجام مشاوره، اجرای برنامه‌های آموزش گروهی، انجام تست‌های سریع تشخیص بیماری ها از جمله ایدز ارائه می شود.

وی ادامه داد:گروه هدف این برنامه افراد کارتن خواب مصرف کننده مواد می‌باشند و خدمات در محل پاتوق‌های تجمع این افراد ارائه می‌شود.