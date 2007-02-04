به گزارش خبرنگار مهر، "پاپیتال" داستان به نسبت کلیشه ای زنی را بیان می کند که در جهت به دست آوردن حقوق خود و زنان دیگر تلاش می کند. البته این زن که مریم زادمهر نام دارد، به نظر می رسد بیش از آنکه دنبال کسب حقوق خود یا دیگران باشد، دچار عقده های شدید روحی و نوعی جنون است که در پایان فیلم با بیان درک کامل جنون ایرج آن را بیان می کند و حتی به اثبات می رساند.



زنی که از حق صحبت می کند و یک وکیل مدافع مشهور و خبره است، برای اینکه بتواند در برابر ایرج بایستد و به تهدید و تحقیر او پاسخی بدهد، تعدادی اوباش را اجیر می کند تا او را تا سر حد مرگ کتک بزنند. فیلم از اینجا وارد مرحله تازه ای می شود و ایرج در برابر زخمی که خورده است، زخمی کاری تر به مریم می زند و باعث مرگ فرزندش می شود.



فیلم در مقاطع مختلف با گره افکنی های مختلف سعی می کند به قصه هیجان و تحرک بدهد. اما پیش رفتن سریع داستان در جهت جنون ایرج و مریم منطق چندان محکمی ندارد. مهم تر اینکه صحنه پایانی که درگیری نهایی میان ایرج و مریم را نشان می دهد، بسیار ابتدایی کار شده و به هیچ وجه قابل باور نیست.



نکته دیگر اینکه اصولا" این داستان ظرفیت یک فیلم بلند 90 دقیقه ای را ندارد. قصه بی جهت با صحنه های زاید پر شده است. برای نمونه حضور همکار و عاشق مریم یا حتی حضور همسر سابق مریم و واکنشی که در آشنایی با همکار مریم از خود نشان می دهد، به اندازه ای زاید است که اگر تمامی این صحنه ها از فیلم حذف شود، هیچ مشکلی برای داستان به وجود نمی آید. الیته این مشکلات ناشی از نبود رابطه علت و معلولی درستی میان شخصیت ها و در عین حال شخصیت پردازی ضعیف قصه است.



مریم زادمهر شخصیت اصلی داستان محسوب می شود و قرار است به عنوان یک کارکتر محوری و محکم وقایع مهم فیلم را رقم بزند، اما بسیاری از ویژگی های شخصیتی او مشخص نمی شود. دلیل جدایی از همسر، دادن حق حضانت به فرزندش به همسر سابق مقیم در خارج از کشور، رفتار تند و عصبی و دور از منطق با ایرج، رابطه نامعلوم با مردی که به خانه او رفت و آمد دارد و زندانی کردن او در یکی از اتاق های خانه اش و در نهایت بی توجهی نسبت به زنی که در ظاهر از دست همسر ظالم رهایی یافته، به اندازه ای در فیلم گذرا و گنگ مطرح می شود که تا پایان قصه همذات پنداری با مریم و رفتارهای او برای مخاطب ناممکن است.



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مازیار شیبانی‌فر