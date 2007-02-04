مردم چک بار دیگر با استقرار سپرموشکی آمریکا در کشورشان مخالفت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مردم چک با برگزاری راهپیمایی های گسترده ای در مناطق مختلف این کشور شعارهایی مبنی بر " پایگاه نظامی ، نه " ، " برگزاری همه پرسی ، آری " و " جنگ ، نه " ، مخالفت خود را با ایجاد پایگاههای نظامی آمریکا در کشورشان اعلام کردند .

این در حالی است که "میرک توپولانک" نخست وزیر چک با برگزاری همه پرسی درباره استقرار پایگاه راداری آمریکا در این کشور مخالفت کرده بود .

بر اساس گزارش های رسیده واشنگتن در تاریخ 20 ژانویه از دولت پراگ خواست تا با استقرار پایگاه سیستم دفاع موشکی در چک موافقت کند .

از سوی دیگر سوسیال دمکرات‌های چک نیز، مخالفت خود را با استقرار این پایگاه اعلام و خاطر نشان کردند: استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در چک، روابط این کشور با روسیه را نیز به مخاطره می اندازد .

چنانچه پارلمان چک با این درخواست آمریکا موافقت کند؛ حدود 200 کارشناس در منطقه ای در جنوب غربی پراگ مستقر خواهند شد که گفته می شود این تعداد تا سال 2011 میلادی فعالیت خواهند داشت.