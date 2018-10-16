به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، در گزارش رقابتپذیری سال جاری که با حضور ۱۴۰ کشور توسط مجمع جهانی اقتصاد انجام شده است، ایران با کسب امتیاز ۵۴.۹ (از مقیاس ۰ تا ۱۰۰) در رتبه ۸۹ رتبهبندیها جای گرفته است.
گزارش رقابتپذیری جهانی، میزان پیچیدگی اقتصاد کشورها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و قوت اقتصاد هر کشور را در قالب ۱۲ رکن نشان میدهد اما در گزارش ۲۰۱۸ با تغییر در نحوه محاسبه امتیازدهی به کشورها مقیاس جدیدی برای سنجش رقابتپذیری جهانی و با لحاظ شدن توجه به معیارها و شرایط پویای ناشی از انقلاب صنعتی چهارم، شاخص رقابتپذیری جهانی برمبنای انقلاب صنعتی چهارم و پیشرفتهای متعاقب آن بازطراحی شده است.
مجمع جهانی اقتصاد در طول چهار دههای که به مطالعه و ارزیابی عوامل مؤثر در رقابتپذیری کشورها اشتغال داشته است، شرایط محیط پیرامون و الزامات پویایی کشورها با توجه به واقعیات بیرونی را همواره در نظر گرفته است. با وجود آنکه مجمع جهانی اقتصاد همچنان در قالب ۱۲ رکن، رقابتپذیری کشورها را میسنجد، اما بر اساس تغییرات صورت گرفته در نماگرها و نحوه محاسبه امتیازها، کشورها نمیتوانند رتبه و امتیاز رقابتپذیری و بهطورکلی عملکرد سال جاری خود را با سالهای پیشین منطبق کنند.
درواقع، ۱۱۴ متغیری که در گزارشهای پیشین رقابتپذیری، شاخص رقابتپذیری جهانی را تشکیل میدادند، به ۹۸ متغیر تقلیل یافتهاند که از این میان ۶۴ متغیر جدید هستند. همچنین، وزن اطلاعات حاصل از نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاههای اقتصادی از ۷۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته است و ۷۰ درصد امتیازات بر اساس دادههای آماری کشورها اندازهگیری شدهاند.
بر اساس برآورد مجمع جهانی اقتصاد چنانچه وضعیت رقابتپذیری سال جاری با سال گذشته برمبنای نماگرهای جدید محاسبه شود، کشور با ۰.۴ بهبود امتیاز، یک رتبه نسبت به سال پیش تنزل یافته است.
البته، بر اساس نحوه محاسبه قبلی که کشورها در مقیاس متفاوتی امتیازبندی میشدند، کشور سال گذشته با کسب امتیاز ۴.۲۷ رتبه ۶۹ را از میان ۱۳۷ کشور به خود اختصاص داده بود که این رتبه با همانندسازی نسبت به گزارش امسال، ۸۸ (از میان ۱۳۵ کشور) از سوی مجمع جهانی اقتصاد تخمین زده شده است.
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