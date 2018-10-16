خدمات رسانی ۱۲ پایگاه و پست امداد و نجات در ایام اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، صادق سلامت پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به پست های امدادی جمعیت هلال احمر خوزستان در مسیرهای پیاده روی اربعین حسینی(ع) اظهار کرد: پوشش امدادی هلال احمر استان به زائران اربعین حسین(ع) از ۲۱ مهرماه آغاز شده و تا هشت آبان به مدت ۲۰ روز ادامه دارد.

وی افزود: به همین دلیل در شهرهای اندیمشک، ایذه، بهبهان و هندیجان به عنوان ورودی های استان پست هایی مستقر شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان با اشاره به پست های امدادی مستقر در مسیر پیاده روی، یادآور شد: پست شهدای بنی هاشم در منطقه عین دو اهواز و پست مسلم بن عقیل پست های شهرهای در مسیر چذابه هستند که مسئولیت آنها به عهده هلال احمر اهواز است.

سلامت با اشاره به پایگاه های ثابت امداد و نجات هلال احمر در مسیر پیاده روی اربعین حسین(ع)،گفت: پایگاه امام جعفر صادق (ع) در کیلومتر ۵ - جاده سربندر-آبادان، پایگاه امام حسین (ع) در جاده آبادان-سربندر جنب نیروگاه گازی، شهدای امدادگر در جاده خرمشهر- اهواز جنب پلیس راه، شهید علی چعب در جاده اهواز-اندیمشک روستای شهید علی چعب، پایگاه امام سجاد(ع) در مشراگه رامشیر، امام محمد باقر(ع) در سه راهی امیدیه پایگاه‌هایی امداد ونجات ثابتی هستند که برای خدمات رسانی در ایام اربعین حسینی(ع) به زائران در نظرگرفته شده است.