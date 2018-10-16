به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان ابراهیم کریمی اظهار کرد:طرح همیار گردشگر با استفاده از توانمندیهای دانش آموزان گلستانی اجرا میشود.
وی افزود: بهمنظور توانمندسازی دانش آموزان در معرفی جاذبههای طبیعی و تاریخی و بر اساس تفاهمنامه بین وزارت آموزشوپرورش و سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری طرح همیاران گردشگر با بهرهگیری از ظرفیتهای دانش آموزان در گلستان اجرا میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان تصریح کرد: ادارهکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آمادگی خود را در خصوص آموزش ۳۰۰ نفر از دانش آموزان شهرستان گرگان طی سه ماه آتی و سایر شهرستانها در ۶ ماه آینده اعلام کرده است.
کریمی گفت: دانش آموزان میتوانند موفقترین راهنماها در معرفی جاذبههای طبیعی و بناهای تاریخی باشند و استفاده از این ظرفیت غنی برای راهنمایی گردشگران در بناها و محوطههای تاریخی میتواند به تحول آینده گردشگری استان گلستان منجر شود.
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