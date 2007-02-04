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۱۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۵۶

/ به رغم حذف از مسابقات آسه آن/

سرمربی تیم ملی مالزی در سمت خود ابقا شد

فدراسیون فوتبال مالزی علیرغم حذف تیم ملی فوتبال این کشور در مرحله نیمه نهایی بازیهای قهرمانی آسه آن، بر ادامه کار نورازین به عنوان سرمربی تیم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، معاون ریاست فدراسیون فوتبال مالزی با اشاره به این مطلب افزود:" حذف مالزی نشانه شکست کامل تیم نبود اما البته نقطه ضعف هایی وجود دارد که باید تا شروع جام ملت های آسیا برطرف شود".

داتو ردزوان تان سری شیخ احمد تاکید کرد:" کار بر روی دوش همه از جمله بازیکنان است و باید در این مدت باقیمانده با همکاری مشکلات را برطرف کنیم".

مالزی در بازی نیمه نهایی جام آسه آن مقابل سنگاپور شکست خورد. این کشور در جام ملت های آسیا میزبان گروهی است که تیم های ایران، چین و ازبکستان در آن قرار دارد. 

کد مطلب 443187

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