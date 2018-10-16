دستگیری مدیر اختلاس گر یکی از شعبه های بانک تجارت مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین بیات‌مختاری در جمع خبرنگاران اظهارکرد: رئیس سابق یکی از شعبه های بانک تجارت در مشهد که از حدود یک سال قبل به اتهام اختلاس میلیاردی با سندسازی های صوری تحت تعقیب پلیس قرار داشت در بولوار شهید صیاد شیرازی مشهد دستگیر شد.

وی افزود: بخش‌های نظارتی بانک‌تجارت با بررسی اسناد و مدارک یکی از شعبه‌ها متوجه سندسازی برای دریافت تسهیلات چند صد میلیونی و برداشت‌های غیرقانونی با شیوه‌های مختلف شدند که میزان وجه برداشته شده بیش از یک میلیارد تومان و متهم رئیس یکی از شعبه های بانک تجارت مشهد با سابقه ۱۸ سال فعالیت بود.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: متهم پس از برملا شدن کلاهبرداری به شهرهای شمالی گریخته بود که نهایتا در دام مامواران اداره آگاهی قرار گرفت و دستگیر شد.

بیات مختاری خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده در حال انجام است و مسئولان این بانک رقم اختلاس شده را حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کرده اند اما متهم ادعا می کند که در ۲۵ فقره سندسازی های صوری حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از حساب ها برداشت کرده است.

وی گفت: متهم این پرونده در تحقیقات اولیه دلیل این اقدام را پرداخت بدهی های خود عنوان کرده است.