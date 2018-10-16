تسریع در مکانیزه شدن پل عابر مقابل داروخانه ۱۳ آبان

خبرگزاری مهر- گروه جامعه- موسی تیزرو: زهرا نژاد بهرام در نود و چهارمین جلسه شورا با اشاره به انتصاب سکینه اشرفی به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه امور شوراهای شهردار تهران گفت: از شهردار تهران تشکر میکنم بابت این انتصاب و امیدواریم ارتقای مدیریت زنان با این اتفاق به وقوع بپیوندد.
وی ادامه داد: با تحقق این امر دایره مدیریت شهری رویکردی جدید را تجربه خواهد کرد و احیای دوباره زندگی از جنس دیگر در شهر تهران شکل خواهد گرفت.
نژاد بهرام در بخش دیگری از سخنان خود اشارهای به مکانیزه نبودن پل عابر پیاده مقابل داروخانه ۱۳ آبان داشت و افزود: در خیابان کریم خان زند یکی از قدیمی ترین و مهمترین و اصلی ترین داروخانههای شهر یعنی داروخانه ۱۳ آبان وجود دارد که مورد استفاده قشر کثیری از مردم از جمله بیماران، سالمندان و توانیابان و معلولان است، ولی این پل به واسطه عدم مکانیزه بودن مشکلات جدی برای آنان به وجود آورده است. گرچه آقای حناچی در زمان تصدی معاونت فنی و عمرانی شهرداری قول یک ماهه برای تجهیز و مکانیزاسیون این پل را داده بودند اما با رفتنشان به معاونت شهر سازی این موضوع هم فراموش شد، لذا شهرداری تهران میبایست هر چه سریعتر نسبت به مکانیزه کردن این پل اقدام کند.
رئیس کمیته شهر سازی شورا گفت:به علت اهمیت داروخانه ۱۳ آبان در خیابان کریم خان و استفاده بیماران، سالمندان و توانیابان از این داروخانه،باید پل عابر مقابل این داروخانه هر چه زودتر مکانیزه شود.
خبرگزاری مهر- گروه جامعه- موسی تیزرو: زهرا نژاد بهرام در نود و چهارمین جلسه شورا با اشاره به انتصاب سکینه اشرفی به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه امور شوراهای شهردار تهران گفت: از شهردار تهران تشکر میکنم بابت این انتصاب و امیدواریم ارتقای مدیریت زنان با این اتفاق به وقوع بپیوندد.
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