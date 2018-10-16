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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۶

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان:

ناجا ۳ موکب جهت پذیرایی از زائران پاکستانی راه‌اندازی می کند

ناجا ۳ موکب جهت پذیرایی از زائران پاکستانی راه‌اندازی می کند

زاهدان - فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: یک موکب خدماتی و ۲ موکب فرهنگی جهت پذیرایی از زائران پاکستانی اربعین در استان راه‌اندازی می‌شود.

سردار محمد قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان با همه امکانات آماده خدمت رسانی و تامین امنیت زائران عزیز پاکستانی اربعین است.

وی با اشاره به پیش‌بینی ورود ۷۰ هزار زائر پاکستانی اربعین حسینی به سیستان و بلوچستان افزود: با برنامه ریزی های انجام شده امنیت زائران پاکستانی از بدو ورود تا خروج از استان توسط پلیس سیستان و بلوچستان به طور کامل تامین می‌شود.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه به زودی یک موکب جهت پذیرایی از زائران پاکستانی اربعین در «میرجاوه» راه‌اندازی می‌شود، ادامه داد: همچنین دو موکب فرهنگی یکی در محل پایانه مرزی میرجاوه و دیگری در زائرسرای امام رضا(ع) زاهدان برپا می شود.

وی با اشاره به اینکه عملیات خدمت رسانی در این موکب ها توسط پرسنل داوطلب ناجا انجام می شود، گفت: پرسنل جان بر کف نیروی انتظامی با همکاری مردم ولایت مدار استان سیستان و بلوچستان تمام تلاش خود را برای میزبانی مناسب از زائران عزیز پاکستانی انجام می دهند.

کد مطلب 4432035

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