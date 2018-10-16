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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۳

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان البرز:

پلمپ۲ واحد متخلف عرضه فرآورده های خام دامی در شهرستان البرز

پلمپ۲ واحد متخلف عرضه فرآورده های خام دامی در شهرستان البرز

قزوین- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان البرز گفت: دو واحد متخلف عرضه‌ فرآورده های خام دامی در شهر محمدیه براساس گزارش دامپزشکی با دستور قضایی پلمپ شد.

علی آقاجان نیا معلم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو واحد عرضه‌ی فرآورده های خام دامی، که طی بازدید کارشناسان این اداره تخلفات بهداشتی‌شان محرز شده بود، با پیگیری‌های لازم و نهایتا صدور دستور مرجع قضایی، با همکاری نیروی انتظامی، پلمپ شد.

وی افزود: طی بازدید همکاران واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان البرز و مشاهده‌ی تخلفات گسترده‌ی این واحدها و نیز مسبوق به سابقه بودن این دست تخلفات از سوی متصدیان مربوطه، با پیگیری‌هایی که به عمل آمد دستور جلوگیری از فعالیت این مراکز متخلف اخذ و در راستای ارتقاء سطح بهداشت عمومی هر دو واحد پلمپ شد.

 رئیس اداره دامپزشکی شهرستان البرز خاطر نشان کرد: واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان البرز مسئولیت نظارت بر عرضه‌ی بهداشتی فرآورده های خام دامی را بر عهده دارد و عموم مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلفات بهداشتی می‌توانند مراتب را از طریق تلفن چهار رقمی ۱۵۱۲ گزارش نمایند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

کد مطلب 4432036

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