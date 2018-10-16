پلمپ۲ واحد متخلف عرضه فرآورده های خام دامی در شهرستان البرز

علی آقاجان نیا معلم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو واحد عرضه‌ی فرآورده های خام دامی، که طی بازدید کارشناسان این اداره تخلفات بهداشتی‌شان محرز شده بود، با پیگیری‌های لازم و نهایتا صدور دستور مرجع قضایی، با همکاری نیروی انتظامی، پلمپ شد.

وی افزود: طی بازدید همکاران واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان البرز و مشاهده‌ی تخلفات گسترده‌ی این واحدها و نیز مسبوق به سابقه بودن این دست تخلفات از سوی متصدیان مربوطه، با پیگیری‌هایی که به عمل آمد دستور جلوگیری از فعالیت این مراکز متخلف اخذ و در راستای ارتقاء سطح بهداشت عمومی هر دو واحد پلمپ شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان البرز خاطر نشان کرد: واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان البرز مسئولیت نظارت بر عرضه‌ی بهداشتی فرآورده های خام دامی را بر عهده دارد و عموم مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلفات بهداشتی می‌توانند مراتب را از طریق تلفن چهار رقمی ۱۵۱۲ گزارش نمایند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.