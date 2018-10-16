نظارت بر نیروهای مسلح بدون دخالت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد اسماعیل زارعی عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان قضایی و دادستان نظامی استان گلستان، اظهار کرد: اقتدار نیروهای مسلح با بحث نظارتی ارتقاء پیدا می کند و معتقد به حضور نظارتی بر این نیروها بدون بحث دخالت در امور داخلی آنان هستیم.

وی افزود: ارتقای سطح کیفی کارکرد نیروهای مسلح نیازمند استفاده از برنامه های مدون جدیدی است که برای رسیدن به این مرحله از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهیم کرد.

زارعی گفت: نیروهای مسلح با توجه به شرایط شغلی وظایف متفاوتی در جامعه دارند که ایجاد امنیت روانی و جانی در جامعه از مهم ترین آن ها است.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح گلستان ادامه داد: با متخلفان در حوزه نیروهای مسلح و خارج از آن که بخواهند حیثیت و اقتدار این نیروها را خدشه دار کنند، برخورد قضایی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح قدرتمند، توانمند و آگاه هستند، تصریح کرد: چنانچه جرمی در جامعه ایجاد شود همه عوامل در ایجاد آن دخیل است و آگاه سازی در بحث جرائم و زمینه های کاهش آن یکی از ضرورت های مورد نیاز برای نیروهای مسلح است.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح گلستان افزود: تعامل بخش های مختلف این نیروها در استان با یکدیگر موجب کاهش جرائم خواهد شد و تربیت افراد شاخص در این نیروها مسیر پیشرفت در اجرای برنامه ها را برای مسئولان هموارتر خواهد کرد.

به گفته زارعی سازمان قضائی باید حضوری پررنگ و اثر گذار در بین نیروهای مسلح برای حمایت و آگاه سازی آنان داشته باشد.