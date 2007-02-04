50 درصد از کتب درسی دانش آموزان چند تالیفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، مهندس مهدی نوید ادهم امروز در جمع کارگروههای کتابهای تاریخ سراسر کشور و به بهانه معرفی کتاب جدید تاریخ که با حضور مولف آن دکترعلی اکبر ولایتی (وزیرسابق امور خارجه ) و در سازمان پژوهش و برنامه‌ ‏ریزی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد ، در ابن باره توضیحاتی داد.

نوید ادهم ادامه داد: بر اساس تحقیقات انجام شده هر دانش آموز پایه اول دبستان به طور میانگین بین 700 تا 900 کلمه را می داند و این در حالی است که این تعداد در مناطق محروم بین 200 تا 300 کلمه است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ ‏ریزی وزارت آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان پابه اول دبستان بیشترین افت و ریزش تحصیلی را دارند اما با این حال هنوز کتاب های فارسی واحدی برای تمامی آنان و در مناطق جغرافیایی مختلف تدریس می شود.

این مقام مسئول ، چند تالیفی شدن کتابها را چاره ساز عنوان کرد و گفت: علاوه بر کتاب تاریخ معاصر جدیدالتالیف که به طور آزمایشی بین دانش آموزان سال سوم متوسطه ارائه می شود ، این روند در سایر کتب درسی نیز اجرا خواهد شد.

نوید ادهم تصریح کرد: آموزش و پرورش کشور در حال حاضر به شدت کتاب محور است و از همین رو باید آشنایی با روش های درست زندگی در کتب درسی گنجانده شود.

وی ، تکیه افراطی به انتقال دانش را یکی از آسیب های جدی آموزش و پرورش دانست و گفت: جایگزینی برنامه محوری به جای کتاب محوری ، استفاده از نظر فرهنگیان ماهر ، بخش های خصوصی و استادان حوزو دانشگاه ، در اختیار قرار دادن بسته های آموزشی در کنار هر کتاب درسی ، از جمله برنامه های در دستور کار این سازمان است.