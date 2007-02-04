واگذاری 400 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر ، دبیر ستاد مسکن سازمان بهزیستی کشور گفت: مددجویان متقاضی مسکن می توانند با دریافت دو و نیم میلیون تومان کمک بلاعوض از سازمان بهزیستی و استفاده از امتیاز معافیت حق انشعاب آب ، برق ، گاز و با همکاری موسسات خیریه مسکن ساز و خیرین نسبت به ساخت ودریافت واحد های مسکونی اقدام کنند.

علی ربوبی ، اعتبار اختصاص یافته برای ساخت مسکن مددجویان را در سال 85 یک میلیارد و 900 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: در 6 ماهه اول سال جاری 600 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی واگذار شده که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش داشته است .

وی گفت: سازمان بهزیستی برای مقاوم سازی مسکن روستائیان با همکاری بنیاد مسکن به بیش از 5 هزار خانواده تحت پوشش 5 میلیون و 700 هزار تومان وام پرداخت کرده است .

ربوبی ، متقاضیان دریافت مسکن را 113 هزار خانوار دانست و تاکید کرد: در حال حاضر یک هزارو 500 خانوار صاحب مسکن شده اند و 1500 واحد مسکونی در حال ساخت است .

دبیر ستاد مسکن سازمان بهزیستی گفت: براساس ماده 9 قانون جامع حمایت از معلولان 10 درصد واحد های مسکونی وزارت مسکن و شهرسازی که بالغ بر 200 واحد است به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار معلولان قرارگرفته است و همچنین 300 واحد مسکونی دیگر تا پایان سال به معلولان واگذار خواهد شد.