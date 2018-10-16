به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری ظهر سه‌شنبه در ستاد اربعین شهرستان نهاوند گفت: خدمت در دستگاه امام حسین(ع) نباید دولتی شود و نباید فردی انتظار در نظر گرفتن اعتبارمالی برای این مهم را داشته باشد.

وی بابیان اینکه فراهم‌سازی زیرساخت‌هایی همچون جاده، آب، برق، گاز و غیره وظیفه دولت است، اظهار کرد: تأمین امنیت زائرین اربعین از دیگر وظایف مهم مسئولین دولتی و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی است.

فرماندار نهاوند با اشاره به لزوم توجه مسئولین به کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان در ایام اربعین گفت: در استان همدان شهرستان نهاوند و گردنه اسدآباد دونقطه‌ای است که مسئولین ارشد انتظامی و امنیتی با توجه به حادثه‌خیز بودن آن‌ها خواستار تامین امنیت زائران بوده و روزانه وضعیت را رصد می‌کنند.

وی بابیان اینکه گشت‌های انتظامی و پلیس‌راه برای کاهش حوادث رانندگی باید تشدید شود، گفت: امیدواریم اربعین امسال نسبت به سال قبل کمترین حوادث در شهرستان نهاوند رخ دهد تا کام زائر اباعبدالله الحسین(ع) تلخ نشود.

ناصری با اشاره به پیشنهاد حضور موکب «ایستگاه صلواتی» شهر گیان در شهرستان نهاوند گفت: موکب شهدای گیان مردم محور است و سال‌های گذشته اقدامات قابل‌تحسینی در نقطه صفر مرزی مهران به زائران امام حسین(ع) ارائه کرد اما با توجه به تعدد موکب در مرز از این عزیزان درخواست شده تا در محورهای شهرستان فعالیت کنند و پذیرای زائران امام حسین(ع) باشند.

وی با اشاره به ازدحام جمعیت در مرز و شهر مهران و استان ایلام گفت: همچنان که وزارت کشور اعلام کرده خروج زائران ایرانی از مرز و ورود به خاک عراق تنها با گذرنامه و ویزای معتبر امکان‌پذیر است لذا افرادی که قصد خروج از کشور رادارند باید برابر قوانین و مقررات کشور میزبان اقدام کنند تا شاهد معطلی زائران در مرز نباشیم.

فرماندار نهاوند بابیان اینکه بخشداران در ایجاد موکب‌ها نظارت داشته باشند و از راه‌اندازی موکب‌های بدون مجوز با توجه به لزوم ابعاد مختلف نظیر ترافیک، امنیت و غیره جلوگیری کنند، گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت وظیفه نظارتی خود را تقویت کند