به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویشامیری در نخستین جلسه شورای ورزش همگانی استان زنجان با بیان اینکه برخی معتقدند برگزاری همایشهای پیادهروی در شرایط امروز اقتصاد کشور، کار پسندیدهای نیست، افزود: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که با توجه به نتایج حاصل از برگزاری چنین همایشهایی در استان که منجر به ارتقای سلامت عمومی جامعه میشود، هیچ منافاتی با شرایط کنونی اقتصادی کشور ندارد.
وی با تاکید بر اینکه مهمترین آثاری که ورزش همگانی در جامعه دارد، بحث کاهش آسیبهای اجتماعی است و به همین خاطر باید از این ظرفیت به نحو مطلوب در جامعه استفاده کنیم، ادامه داد: بیشک با توجه به نقشی که ورزش همگانی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد، باید به سمتی حرکت کنیم که مردم در خصوص ورزش همگانی احساس نیاز کنند، نه اینکه بخواهیم با گذاشتن جایزه، انتظارات را برای حضور در اینگونه همایشها برانگیخته کنیم.
استاندار زنجان در ادامه گریزی به موفقیتهایی که ورزشکاران اعزامی از استان زنجان به بازیهای آسیایی و پاراآسیایی داشتند زد و با یادآوری اینکه این موفقیتها حاکی از جایگاه مطلوب ورزش در بین جوانان استان دارد که باید اهتمام جدی نسبت به توسعه و حمایت از آن داشته باشیم، تصریح کرد: کسب این موفقیتها دلیل بر این نیست که ورزش همگانی باید در سایه ورزش قهرمانی باشد، بلکه ورزش قهرمانی طیف محدود جامعه را دربرمیگیرد، این در حالی است که طیف عظیمی از جامعه میتوانند در حوزه ورزش همگانی فعالیت کنند.
درویشامیری با تاکید بر اینکه برای حضور مردم در همایشهایی چون پیادهروی همگانی صرفا نباید به جایزه دادن در این همایشها اکتفا کرده و باید زمینهای را فراهم کنیم که مردم نسبت به حضور در چنین برنامههایی احساس نیاز کرده و با انگیزه مضاعف در آن حضور داشته باشند، اظهار کرد: معتقدیم ورزش همگانی جزو نیازهای ضروری و همیشگی جامعه بوده و برگزاری آن هیچ منافاتی با شرایط کنونی اقتصادی کشور ندارد.
وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، بر اطلاعرسانی دقیق از دستاوردهایی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول چهل سال اخیر به دست آورده تاکید کرد و گفت: همه کمیتهها بهویژه کمیته ورزش باید وظایف خود را در دههفجر امسال که از اهمیت زیادی نسبت به سالهای گذشته برخوردار است، به درستی انجام داده و مردم را در جریان کامل اقدامات صورت گرفته قرار دهند.
نظر شما