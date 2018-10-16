پروژه لایروبی بندرگاه جزیره ابوموسی کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کمالی در این نشست به ارایه گزارشی از پروژه های در دست اقدام پرداخت و ضمن تشکر از همکاری و حسن نیت فرماندار گفت: با توجه به استقرار شناور لایروب، مونتاژ سیستم ها و تجهیزات و آماده سازی دایک، پروژه لایروبی بندرگاه برای افزایش عمق حوضچه تا ۷ متر شروع شده است.

وی اضافه کرد: همچنین عملیات احداث ساختمان های اداری، مرجع دریایی، ساختمان مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی و پروژه ۲۰ واحدی مسکونی در مرحله تکمیل طرح ها و نقشه های مورد نیاز و انجام هماهنگی های لازم با پیمانکار مربوطه است.

اسماعیل مکی زاده معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز از آمادگی این مجموعه برای همکاری در زمینه مباحث دریایی و توسعه گردشگری دریایی با مجموعه فرمانداری سخن گفت و اظهار داشت: با احداث ساختمان مرجع دریایی به همراه مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی و اجرای پروژه لایروبی، شاهد ارتقای ایمنی ترددهای دریایی، فراهم شدن امکان جذب شناور های بزرگتر، حمایت از فعالان بخش خصوصی در زمینه تامین شناورهای تفریحی، جذب گردشگر و در نهایت نیز افزایش رضایتمندی مردم این شهرستان خواهیم بود.

رضا پوربابایی فرماندار ابوموسی ضمن تشکر از حسن همکاری و همدلی مسئولان اداره کل بنادر و دریانوردی استان نسبت به توسعه گردشگری دریایی در جزیره ابوموسی در راستای مسئولیت های اجتماعی این سازمان، بر لزوم همگرایی تمامی دستگاه ها و ارگان ها برای همکاری با سازمان بنادر در زمینه تامین زیر ساخت های مورد نیاز تاکید کرد.

وی از معاونین اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان خواست تا با همکاری ارگان های همکار نسبت به مرتفع نمودن مشکلات موجود و تسریع روند اجرای پروژه ها به صورت جهادی عمل نمایند تا شاهد توسعه هر چه سریعتر بندرگاه مهم و استراتژیک ابوموسی به عنوان پیشانی جمهوری اسلامی در خلیج همیشه فارس باشیم.

محسن بختیاری مدیر بندر و دریانوردی شهرستان ابوموسی نیز ضمن ابراز قدردانی از مدیر کل بنادر و دریانوردی استان به دلیل نگاه باز و توسعه گرایانه نسبت به این شهرستان، خواستار خروج معارضین از اراضی طرح توسعه این بندر شد که در گذشته در این محدوده حضور داشته اند تا روند اجرای پروژه ها با سرعت بیشتری انجام شود.

شایان ذکر است، نمایندگان سایر ارگان ها و دستگاه های حاضر در جلسه، تلاش ها و پیگیری های مدیریت بندر ابوموسی در ایجاد وحدت و همدلی را قابل ستایش دانسته و خواستار افزایش هر چه بیشتر تعاملات شدند. علاوه براین، در جلسه مذکور تصمیمات مهمی به منظور رفع دغدغه ها و مشکلات موجود اتخاذ شد.

یادآور می شود، حدود سه ماه پیش و اوایل مردادماه سال جاری مذاکرات اولیه مسئولان اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با فرمانداری شهرستان ابوموسی برای ورود جدی تر مجموعه سازمان بنادر به روند توسعه دریایی جنوبی ترین مرز آبی ایران انجام شد و بر همین اساس، چندین پروژه برای توسعه زیرساخت ها و روبناها در دستور کار قرار گرفت.