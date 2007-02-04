دو اختلاس از وجوه دولتی کشف و به دادگاه مفاسد اقتصادی ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس رسیدگی های به عمل آمده بالغ بر 1845 میلیون ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به یکی از سازمانهای دولتی به صورت غیر قانونی از حساب دولتی برداشت و به حساب اشخاص حقیقی واریز شده ، چک های صادره شده این دستگاه دولتی در وجه حساب شخصی ذیحساب دستگاه مربوطه و یک بنگاه معاملات به منظور خرید اتومبیل مدل بالا صادر شده است.

این دستگاه دولتی همچنین با تهیه اسناد صوری و غیر واقعی و با صدور چکهای سفید امضا از واریز مانده وجوه به حساب خزانه به مبلغ 771/46 میلیون ریال به حساب خزانه خودداری کرده است.

همچنین رسیدگی های دیوان محاسبات استان تهران حاکی از این است که در یکی از نواحی آموزش و پرورش این استان رقمی بالغ بر 628 میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای توسط عامل ذیحساب و کارشناس رایانه با اضافه نمودن مشخصات و شماره حساب فرزندان عامل ذیحساب و همسر کارشناس رایانه به انتهای لیست حقوق کارکنان آموزش و پرورش در دیسکت ارسالی به بانک در وجه حساب شخصی آنها پرداخت شده است.