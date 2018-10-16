کنسولگری عربستان در استانبول برخی شواهد را پنهان کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، با اشاره به بازرسی انجام شده از کنسولگری عربستان در استانبول در خصوص موضوع «جمال خاشقجی» منتقد سعودی، عنوان داشت که در این محل روی برخی از موارد را با رنگ پوشانده اند.

اردوغان در ادامه گفت: امیدوارم بتوانیم به فرجامی برسیم که به زودی زود نتیجه ای منطقه ای به ما بدهد. زیرا تحقیقات در خصوص بسیاری از موارد از جمله مواد سمی و مواردی که با رنگ روی آنها پوشانده شده در حال انجام است.

روز گذشته بازسان ترک وارد کنسولگری عربستان در استانبول شده و این محل را مورد تفتیش قرار دادند. به گزارش برخی رسانه ها این بازرسی هشت ساعت طول کشیده است.