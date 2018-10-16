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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۱۳

ساختار داوری فوتبال ایران طراحی شد/ رفعتی رئیس دپارتمان شد

ساختار داوری فوتبال ایران طراحی شد/ رفعتی رئیس دپارتمان شد

نشست اعضای کمیته داوران فدراسیون فوتبال با حضور مهدی تاج و محمدرضا ساکت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست کمیته داوران فدراسیون فوتبال با حضور مهدی تاج، محمدرضا ساکت، فریدون اصفهانیان، رضا غیاثی، زاهد بحرینی، محمدرضا فلاح، علیرضا سهرابی و طاهره کشتیرانی امروز در دفتر دبیرکل فدراسیون برگزار و موارد زیر به تصویب اعضا رسید.

۱- ساختار کمیته و دپارتمان داوری براساس نظرات مشورتی AFC طراحی و مورد تصویب قرار گرفت.

۲- ناظران داورانی که ظرف ۴۸ ساعت پس از مسابقه گزارش بازی را ارائه ندهند برای بار اول ۶ ماه و و بار دو یکسال محروم می شوند.

۳- فرایند چیدمان داوری با تشکیل زیر کمیته های مشخص وفق اصول استاندارد AFC مورد تصویب قرار گرفت.

۴- داود رفعتی به عنوان رئیس دپارتمان داوری معرفی شد.

۵- همچنین اعضا درباره برنامه های اجرایی و آموزشی نیم فصل داوران بحث و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 4432111
مهدی مرتضویان

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