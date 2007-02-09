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۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۵۵

رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان عنوان کرد:

برخی مسئولان به پژوهش اعتقادی ندارند

علت اصلی عدم تخصیص اعتبارات لازم برای فعالیت گسترده مراکز پژوهشی عدم اعتقاد راسخ بعضی از مسئولین به علم و پژوهش است و همین امر آینده پژوهش کشور را مبهم ساخته است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان روز گذشته در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: متاسفانه علی رغم تاکیدات مکرر و صریح مقام معظم رهبری و سایر مسئولان تراز اول نظام مبنی بر افزایش سهم بودجه پژوهشی از تولید ناخالص ملی، باز هم شاهد عدم توجه برخی مسئولان به این امر هستیم.

عباس همتی کاخکی یاد آور شد: یکی از شاخص های ارزیابی توسعه کشورها درصد اعتباری است که از تولید ناخالص ملی به امر پژوهش اختصاص می دهند که متاسفانه در ایران علی رغم پیش بینی های انجام شده در برنامه سوم و چهارم توسعه به منظور افزایش درصد اعتبارات پژوهشی، این امر تاکنون محقق نشده است.

وی در خصوص تاثیر این بی توجهی در برنامه های توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور گفت: این امر بسیاری از برنامه های پیش بینی شده پژوهشی را در کشور ناکارآمد می کند و باعث اختلال در تصمیم گیری کلان کشور می شود.

کد مطلب 443212

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