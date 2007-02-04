فضایل اخلاقی نهضت عاشورا بسیار فراگیر و تأثیرگذار است

حجت الاسلام حمید رضا شریعتمداری عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر در ابتدا به تفاوت جوهری و بنیادین حرکات انبیا و اولیای الهی با جریانات و حرکات دیگران اشاره کرد و گفت: جریانات انبیای الهی قبل از آنکه ابعاد احساسی، عاطفی و حماسی را در بر گیرد، ابعاد ایمانی و اخلاقی دارد.

وی به بعد ایمانی حماسه عاشورا اشاره کرد و اظهار داشت: خاستگاه این رفتارها ایمان است، چون ایمان به خدا، ایمان به هدف، ایمان به مردم و ایمان به راه، موضع ایمانی و کار آنها را کاملا مشخص و شفاف می کند.

عضو هیئت علمی مرکز مطالعات ادیان و مذاهب قم در ادامه به تبیین خاستگاه اخلاقی اشاره و تصریح کرد: خاستگاه اخلاقی ناشی از حماسه امام حسین (ع) به قدری والاست که نمی توان آن را نادیده بگیریم. چرا که در اساطیر و حماسه های دیگر اگر چه ممکن است فداکاری و ایثار قوی باشد، اما در حماسه امام حسین(ع) و قیام عاشورا فضایل اخلاقی بسیار فراتر رفته و تأثیرگذار تر بوده اند، چرا که در جای جای رفتار ایشان با اصحاب و خاندان و حتی دشمنان حضور ملموس و مشهود ارزشهای اخلاقی را می بینیم.

حجت الاسلام حمیدرضا شریعتمداری با بیان اینکه از ابعاد اخلاقی و ایمانی حماسه عاشورا می توان در مواجهه با دشمنان و مخالفان خود بهره مند شد، گفت: فرصت طلبی در نهضت امام حسین (ع) وجود ندارد، در قیام امام حسین (ع) وسیله هدف را توجیه نمی کند، یعنی برای رسیدن به هدف نباید از هر راهی اقدام کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه در نهضت امام حسین(ع) عزت نفسانی و اخلاقی، غیر از تکبر، نخوت و استکبار است، افزود: این عزت ریشه در کرامت انسانها دارد، به طوری که امام حاضر نبود در هیچ شرایطی تن به ذلت و خواری دهد و این مسائل درس آموز است و می توانیم از آن بهره مند شویم که در مسائل ارتباطی مختلف با خانواده، دوستان و آشنایان از آنها بهره مند شویم.