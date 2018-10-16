انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی گام سوم شفافیت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود میرلوحی انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی را گام سوم در مسیر شفافیت و جلوگیری از فساد و تخلفات دانست.



وی تصریح کرد: پس از ایجاد سامانه شفافیت و تصویب طرح تعارض منافع، موضوع انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی سومین گام در مسیر ایجاد شفافیت در شهرداری تهران بود که برداشته شد، البته باید گام های دیگری نیز تا رسیدن به اثربخشی مطلوب در این حوزه برداشته شود.



عضو شورای شهر تهران گفت: امروز در کشور دستگاههای نظارتی کمی وجود ندارد اما وضعیت کنونی کشور را می بینیم، از این رو برداشتن گام های موثر در حوزه نظارت ضرورت دارد.



وی در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفاتی که در نتیجه انتشار این اطلاعات توسط مردم شناسایی و اعلام می شود، گفت: موضوعی که در این طرح دنبال شد تنها انتشار اطلاعاتی برای ذینفعان بوده و این در حالی است که موضوعات قانونی همچون کمیسیون های ماده ۱۰۰ و طرح تفصیلی شهر تهران تکلیف را مشخص کرده است.



میرلوحی مزیت این طرح را انتشار اطلاعات برای همه مردم دانست و گفت: کمبود اطلاعات راه را برای سوءاستفاده متخلفین باز می کند و این انتشار اطلاعات می تواند از این موضوع جلوگیری کند.



وی تصریح کرد: زمانی که اطلاعات دقیق نهایی مشخص باشد می تواند نشان دهد که یک ساختمان در نهایت باید با چه مشخصاتی تکمیل شود و زمانی که فردی تخلف کند، این موضوع را می تواند نشان دهد که نائب شهردار چشمش را بر روی تخلفی بسته است.



رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورا اظهار داشت: گاهی اوقات دستگاههایی که خود باید از شهرصیانت می کردند، بیشترین تخلف را انجام داده اند که با اطلاع رسانی عمومی، تخلفات در منظر عمومی نمایان می شود.



وی اظهار داشت: گام چهارم در مسیر شفاف سازی می تواند تدوین راهکاری برای کاهش تخلفات به مفهوم واقعی باشد.