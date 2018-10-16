سارقان طلافروشی یاسوج به اعدام در ملاء عام محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامرضا مزارعی در رابطه با جزئیات صدور حکم، افزود: این سارقان شش نفر بودند که به صورت زنجیره ای اقدام به سرقت های مسلحانه و قتل در طلافروشی های استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس کرده بودند که با زحمات شبانه روزی دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی و انتظامی پس از شناسایی در خردادماه ۹۷ دستگیر شدند.

مزارعی تصریح کرد: پس از برگزاری جلسات محاکمه سارقان که با حضور وکلای مدافع آنان و مالباختگان در شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب یاسوج برگزار شد، چهار نفر از سارقان به جرم محاربه به اعدام در ملاء عام در یکی از میادین این شهر محکوم شدند.

مزارعی خاطرنشان کرد: چنانچه رأی صادره مورد اعتراض آنان واقع شود، پس از طی فرآیند دادرسی در دیوان عالی کشور و قطعیت، به مرحله اجرا می رسد.

بنابراین گزارش، سارقان طلافروشی در ساعت ۱۴ روز ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ در یک روز بارانی اقدام به تعقیب طلافروش کرده و پس از آنکه او را به قتل رساندند، با پوشش زنانه و استفاده از ریموت کنترل مغازه که آن را ربوده بودند، وارد مغازه طلافروشی شده و طلاها را سرقت کردند.