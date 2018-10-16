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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۳

مدیر حج و زیارت استان چهارمحال و بختیاری:

۴۰۰۰ چهارمحالی برای مراسم پیاده روی اربعین ثبت نام کردند

۴۰۰۰ چهارمحالی برای مراسم پیاده روی اربعین ثبت نام کردند

شهرکرد- مدیر حج و زیارت استان چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از چهار هزار نفر درچهارمحال و بختیاری برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین ثبت نام کردند.

یوسف آقابزرگی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از چهار هزار نفر درچهارمحال و بختیاری برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین ثبت نام کردند، اظهار داشت: این تعداد زائر در سامانه سماح ثبت نام کردند.

وی بیان کرد: برای بیش از دو هزار نفر در چهارمحال  بختیاری ویزای کشور عراق صادر شده است.

مدیر حج و زیارت استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: مدارک سه هزار نفر برای صدور ویزا به کنسولگری عراق ارسال شده است و ویزای این تعداد به زودی صادر می شود.

وی بیان کرد: در سال گذشته بیش از هشت هزار نفر از این استان در مراسم اربعین حضور داشتند.

کد مطلب 4432202

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