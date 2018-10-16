کشف یک تن مواد مخدر در جنوب شرق کشور/ ۲ قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار محمد قنبری اظهار داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با پشتیبانی فنی و اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاش یک باند بزرگ را که به صورت مسلحانه و با استفاده از خودروهای تیزرو قصد جابه جایی محموله سنگین مواد افیونی را از مناطق مرزی به عمق کشور را داشتند، شناسایی کردند.

وی افزود: تیم های عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر با رصد مداوم تحرکات اعضای این باند مسلح، شب گذشته قاچاقچیان را در حال جابه جایی مواد مخدر با یک دستگاه وانت تویوتا در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان «میرجاوه» شناسایی و با علائم هشدار دهنده دستور ایست دادند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: راننده خودرو بدون توجه به هشدار پلیس متواری و سرنشین آن به سمت ماموران انتظامی تیراندازی کرد.

وی ادامه داد: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز جان برکفان پلیس مبارزه با مواد مخدر خودرو حامل مواد را با قانون به کارگیری سلاح متوقف و قاچاقچیان با استفاده از تاریکی شب به سمت ارتفاعات متواری شدند.

سردار قنبری با اشاره به کشف ۶۱۲ کیلوگرم تریاک در بازرسی از خودرو تویوتا عنوان کرد: همزمان تیم های دیگر پلیس مبارزه با مواد مخدر؛ مخفیگاه اعضای این باند قاچاق را در حاشیه شهر خاش محاصره و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه ضمن دستگیری ۲ عضو این باند در بازرسی از محل ۳۹۵ کیلو و ۳۲۱ گرم تریاک و ۹۶۶ گرم مرفین کشف کردند.

وی با اشاره به ادامه تحقیقات برای دستگیری اعضای متواری این باند حرفه ای قاچاق مواد افیونی خاطر نشان کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی و حضور در تمام نقاط استان اجازه نخواهد داد قانون شکنان و قاچاقچیان به اهداف پلید خود دست پیدا کنند.