وزیر امور خارجه ژاپن از سیاست آمریکا در عراق انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انتقاد " تارو آسو" پس از اظهارات وزیر دفاع ژاپن در ماه گذشته صورت می گیرد که گفت جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا درآغاز این جنگ اشتباه کرده و ممکن است که این انتقادها به روابط با واشنگتن در آستانه دیدار " دیک چنی" معاون بوش در روزهای 20 تا 22 فوریه ( 1 تا 3 اسفند ماه) آسیب وارد کند.

روزنامه نیکی ژاپن به نقل از آسو نوشت :" دونالد رامسفلد وزیر دفاع سابق آمریکا به طرف جلو حرکت کرد و آن (حمله به عراق) را انجام داد، اما عملیات پس از اشغال از روی بی تجربگی بسیار زیاد بود و چندان کارساز نیفتاد و به همین دلیل است که چرا هنوز آشفتگی وجود دارد."

بر پایه گزارش خبرگزاری کیودو ، آسو همچنین بر اهمیت کمک به عراق تاکید کرد و افزود : ژاپن باید مشارکت مهمی در امر بازسازی عراق داشته باشد.

"فومیو کیوما" (Fumio Kyuma) رئیس وزارت تازه تاسیس دفاع ملی ژاپن چندی پیش اعلام کرد که تهاجم نظامی آمریکا به عراق یک اشتباه بود.