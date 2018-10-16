به گزارش خبرنگار مهر، عادله کشمیری، عصر سه شنبه در دیدار با هنرمندان استان گلستان که در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد، اظهار کرد: گلستان رنگین اقوام، اقلیم ها و فرهنگ ها است، جنگل و کوه دشت به هم رسیدند و دریادلی را به مردم بخشیدند.

وی درباره فرهنگ گلستان گفت: از مفاخر استان می توان به فخرالدین اسعد گرگانی، میرداماد، حکیم جرجانی و غیره اشاره کرد که هر کدام گنجینه ای از فرهنگ و ادب استان و کشور هستند.

کشمیری ادامه داد: حضور هنرمندان مایه دلگرمی و آثارشان مایه امید است، آن ها دوست داری ائمه اطهار و فرهنگ اسلامی را گسترش می دهند.

وی خطاب به هنرمندان گفت: شما پرچمدار مبارزه با تهاجم غربی هستید و باید ندای صلح دوستی مردم ایران در آثار شما تجلی پیدا کند.

کشمیری گفت: هنر از دو سرچشمه اندیشه و تکنیک نیرو می گیرد و باید همه این دو را با هم داشته باشید.

وی اظهار کرد: ایجاد گفتگو و نزدیک شدن شما به یکدیگر می توانند سبب ایجاد فرهنگ فاخر و انتقاد منصف باشد.

کشمیری افزود: در حال تدوین اولویت ها فرهنگ و هنر گلستان هستیم و باید بستری راهم کنیم که همه اهالی با هم رشد کنند و پیشرفت داشته باشند.

وی بیان کرد: ما بدون کمک نگارخانه ها، رسانه ها، چاپ خانه و غیره موفق نخواهیم شد